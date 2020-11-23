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Общество

В Пензе назвали срок бесплатной вакцинации школьников от гриппа

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Попытка в очередной раз докричаться до взрослых, которые наотрез отказываются делать прививки против гриппа своим детям. В качестве главного аргумента родители приводят неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, вызванную коронавирусом.

Представители отдела медицинской помощи обучающимся говорят, что статистика по сравнению с прошлыми годами врачей не радует: в 2020-м защититься от простудных заболеваний отважился примерно каждый четвертый несовершеннолетний.

«Показатели привитости оставляют желать лучшего. Самые низкие показатели: школа № 13, 26, 36, 58, гимназия «Сан» - там показатели привитости составляют не больше 21%», - сообщила участковый врач детской поликлиники № 8 г. Пензы Екатерина Волкова.

После каникул здоровье школьников не вызывает особого опасения у врачей. Две недели дети практически не контактировали друг с другом. Поэтому простудившихся не так много. Месяц назад картина выглядела иначе.

«Были младшие классы, у которых был процент заболевания в классе около 20% с небольшим, эти классы отправляли на самоизоляцию. Есть дети, которые по контакту с COVID-19 наблюдаются, они просто не ходят в школу», - пояснила врач школы № 46 г. Пензы Татьяна Петрова.

Медики напоминают, что согласно национальному календарю прививок вакцинация от гриппа является обязательной.

«Привитые дети меньше болеют, а если ребенок заболевает, то заболевание протекает намного легче, без осложнений. После гриппа очень тяжелые осложнения: пневмонии, отиты, синуситы, бронхиты и на нервную систему», - рассказала врач школы № 32 г. Пензы Ольга Ярулина.

Постпрививочный иммунитет у человека вырабатывается в течение 8-14 дней, и врачи призывают юных пензенцев как можно быстрее пройти вакцинацию. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или в медицинский кабинет в школе.

Бесплатно уколоться можно будет до середины декабря.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Идите к чертовой бабушке со своей вакцинацией. Родители пока еще в своем уме, чтоб всякую дрянь колоть детям

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Медики напоминают, что согласно национальному календарю прививок вакцинация от гриппа является обязательной.
это что еще за дезинформация?

Гость||

Гость писал(a):

Идите к чертовой бабушке со своей вакцинацией. Родители пока еще в своем уме, чтоб всякую дрянь колоть детям
Имбецил?

Гость||

К счастью большинство считают имбецилами таких ссыкунов как ты

Гость||

Гость писал(a):

это что еще за дезинформация?
Это ты просто дурачок или дурочка. В соответствии с приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 14.09.2020) вакцинация против гриппа ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Гость||

Если бы она была обязательна, от нее не отказывались бы больше половины раз, и не запускали бы ее рекламу по всем сми два.

Гость||

Целая рекламная кампания, это точно. Что-то ни разу не видела "рекламы" прививок от кори, от полиомиелита, бцж. Хорошая вещь в рекламе не нуждается.

Гость||

Гость писал(a):

Целая рекламная кампания, это точно. Что-то ни разу не видела "рекламы" прививок от кори, от полиомиелита, бцж. Хорошая вещь в рекламе не нуждается.
Деревенская логика. Пенза это кстати город.

Гость||

Гость писал(a):

Идите к чертовой бабушке со своей вакцинацией. Родители пока еще в своем уме, чтоб всякую дрянь колоть детям
+498427

Гость||

Гость писал(a):

+498427
Это твой номер чтоль?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
это что еще за дезинформация?
Это ты просто дурачок или дурочка. В соответствии с приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 14.09.2020) вакцинация против гриппа ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Ст. 21 Конституции РФ:

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Гость||

Гость писал(a):

Ст. 21 Конституции РФ:

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

А ты не дурочка. Ты просто сумасшедшая.

Гость||

Второе предложение ч. 2 статьи закрепляет положение о недопустимости подвергать людей без их добровольного согласия медицинским, научным и иным опытам, что также может быть отнесено к общепризнанным принципам международного права. Так, в обязательной для государств - членов Совета Европы Конвенции о защите прав человека и достоинства человеческого существа в связи с использованием достижений биологии и медицины указывается, что интересы и благо человеческого существа должны иметь преимущество перед интересами исключительно общества или науки.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Ст. 21 Конституции РФ:

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

А ты не дурочка. Ты просто сумасшедшая.
В твоем зеркале вас две - у тебя раздвоение личности, шизофрения.

Гость||

Гость писал(a):

Второе предложение ч. 2 статьи закрепляет положение о недопустимости подвергать людей без их добровольного согласия медицинским, научным и иным опытам, что также может быть отнесено к общепризнанным принципам международного права. Так, в обязательной для государств - членов Совета Европы Конвенции о защите прав человека и достоинства человеческого существа в связи с использованием достижений биологии и медицины указывается, что интересы и благо человеческого существа должны иметь преимущество перед интересами исключительно общества или науки.
Твоя больная голова перегрелась.

Имя: Гость
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