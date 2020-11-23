В Пензе назвали срок бесплатной вакцинации школьников от гриппа

23.11.2020 | 19:22

Попытка в очередной раз докричаться до взрослых, которые наотрез отказываются делать прививки против гриппа своим детям. В качестве главного аргумента родители приводят неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, вызванную коронавирусом.

Представители отдела медицинской помощи обучающимся говорят, что статистика по сравнению с прошлыми годами врачей не радует: в 2020-м защититься от простудных заболеваний отважился примерно каждый четвертый несовершеннолетний.

«Показатели привитости оставляют желать лучшего. Самые низкие показатели: школа № 13, 26, 36, 58, гимназия «Сан» - там показатели привитости составляют не больше 21%», - сообщила участковый врач детской поликлиники № 8 г. Пензы Екатерина Волкова.

После каникул здоровье школьников не вызывает особого опасения у врачей. Две недели дети практически не контактировали друг с другом. Поэтому простудившихся не так много. Месяц назад картина выглядела иначе.

«Были младшие классы, у которых был процент заболевания в классе около 20% с небольшим, эти классы отправляли на самоизоляцию. Есть дети, которые по контакту с COVID-19 наблюдаются, они просто не ходят в школу», - пояснила врач школы № 46 г. Пензы Татьяна Петрова.

Медики напоминают, что согласно национальному календарю прививок вакцинация от гриппа является обязательной.

«Привитые дети меньше болеют, а если ребенок заболевает, то заболевание протекает намного легче, без осложнений. После гриппа очень тяжелые осложнения: пневмонии, отиты, синуситы, бронхиты и на нервную систему», - рассказала врач школы № 32 г. Пензы Ольга Ярулина.

Постпрививочный иммунитет у человека вырабатывается в течение 8-14 дней, и врачи призывают юных пензенцев как можно быстрее пройти вакцинацию. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или в медицинский кабинет в школе.

Бесплатно уколоться можно будет до середины декабря.