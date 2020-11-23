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Общество

Пензенцев предупредили о возможной слякоти на дорогах

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Под белым-белым покрывалом ноября оказалась Пензенская область. Снегопад начался ранним утром.

Большое количество осадков повлияло на ситуацию на дорогах. В области произошло сразу несколько ДТП. На федеральной трассе Тамбов - Пенза столкнулись три автомобиля, два из которых грузовые. В результате происшествия один из водителей погиб.

Многие автовладельцы уже успели сменить шины. Но даже на шипованной резине нужно быть максимально внимательным.

«Ездить аккуратнее, медленнее, смотреть на дорогу, на пешеходов. Пешеходы у нас люди какие - вышли на пешеходный и пошли сразу. Надо быть осторожнее - зима, гололед», - отметил житель г. Пензы Алексей Иванкин.

Некоторые пензенцы, наоборот, осадкам рады. На улице станет меньше пыли, да и минусовая температура будет не так ощущаться. Главное - вовремя подготовиться к наступающей зиме.

«Колеса внук поменял - и ничего страшного. А я пешком хожу», - рассказала пенсионерка.

Коммунальные службы к капризам природы были готовы. С самого начала снегопада по городу дежурили около 70 единиц спецтехники.

«Все материалы, необходимые для обработки, заготовлены: песко-соляная смесь, галит, все в наличие есть», - сообщил заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.

По прогнозам синоптиков, и во вторник, 24 ноября, в области ожидается снег. Однако температура днем будет около нуля, и есть большая вероятность, что на дорогах Пензы образуется слякоть.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А говном улицы ещё пока не измазали?

Гость||

Буханка вообще чётко выделяется

Гость||

Коммунальные службы к капризам природы были готовы. С самого начала снегопада по городу дежурили около 70 единиц спецтехники.

«Все материалы, необходимые для обработки, заготовлены: песко-соляная смесь, галит, все в наличие есть», - сообщил заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.===

А Иван Александрович сегодня сказал, что ничего нет и никто готов к неожиданной для наших мест зиме.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Колеса внук поменял - и ничего страшного.
Твоему внуку неплохо бы и голову к колёсам иметь!

Гость||

Гость писал(a):

Под белым-белым покрывалом ноября оказалась Пензенская область.

К чему эта глупая аллегория?

Имя: Гость
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