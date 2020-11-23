Пензенцев предупредили о возможной слякоти на дорогах

23.11.2020 | 19:34

Под белым-белым покрывалом ноября оказалась Пензенская область. Снегопад начался ранним утром.

Большое количество осадков повлияло на ситуацию на дорогах. В области произошло сразу несколько ДТП. На федеральной трассе Тамбов - Пенза столкнулись три автомобиля, два из которых грузовые. В результате происшествия один из водителей погиб.

Многие автовладельцы уже успели сменить шины. Но даже на шипованной резине нужно быть максимально внимательным.

«Ездить аккуратнее, медленнее, смотреть на дорогу, на пешеходов. Пешеходы у нас люди какие - вышли на пешеходный и пошли сразу. Надо быть осторожнее - зима, гололед», - отметил житель г. Пензы Алексей Иванкин.

Некоторые пензенцы, наоборот, осадкам рады. На улице станет меньше пыли, да и минусовая температура будет не так ощущаться. Главное - вовремя подготовиться к наступающей зиме.

«Колеса внук поменял - и ничего страшного. А я пешком хожу», - рассказала пенсионерка.

Коммунальные службы к капризам природы были готовы. С самого начала снегопада по городу дежурили около 70 единиц спецтехники.

«Все материалы, необходимые для обработки, заготовлены: песко-соляная смесь, галит, все в наличие есть», - сообщил заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.

По прогнозам синоптиков, и во вторник, 24 ноября, в области ожидается снег. Однако температура днем будет около нуля, и есть большая вероятность, что на дорогах Пензы образуется слякоть.