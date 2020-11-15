Обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

15.11.2020 | 13:00

В Пензе за сутки прибавилось 83 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 15 ноября, рассказали в региональном оперативном штабе.

Также 13 случаев COVID-19 выявили в Кузнецком районе, 9 – в Пензенском, по 8 – в Шемышейском и Сердобском, 6 – в Лунинском, 5 - в Заречном.

По 4 пациента прибавилось в Бессоновском и Нижнеломовском районах, по 3 – в Мокшанском, Никольском и Земетчинском, по 2 – в Иссинском, Лопатинском, Тамалинском, Малосердобинском и Каменском, по 1 – в Вадинском, Городищенском, Сосновоборском, Камешкирском и Колышлейском районах.

Всего за сутки зафиксировали 164 случая заражения.

В числе новых пациентов двое детей в возрасте 16 лет и 7 месяцев. С начала эпидемии в регионе заразились 1 301 несовершеннолетний.

Общее число случаев инфекции составило 17 766. Выздоровели 13 271 человек, 306 (94 мужчины и 122 женщины) скончались.