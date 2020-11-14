В Пензе организации должны создать праздничную атмосферу к 5 декабря

14.11.2020 | 11:12

Администрация Пензы опубликовала рекомендации руководителям предприятий всех форм собственности по подготовке к Новому году и Рождеству.

До 5 декабря следует украсить фасады зданий, входные группы, оконные витрины, интерьеры залов обслуживания с учетом новогодней и рождественской тематики. Для этого рекомендуется использовать гирлянды, хвойные ветки (как натуральные, так и искусственные), елочные шары, световые фигуры.

Также предлагается использовать художественную подсветку фасадов, витрин и входов, а деревья возле зданий украсить световыми сетками и гирляндами. Дополнительные элементы новогоднего оформления должны светиться с 16:00 до 8:00.

«Кроме того, необходимо заблаговременно проинформировать покупателей о режиме работы предприятия в предпраздничные и праздничные дни», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы, отметив, что цель оформления - создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города.

30 октября на сессии городской думы один из депутатов предложил не тратить деньги на новогоднее оформление Пензы и не провоцировать людей на массовые прогулки. Однако получил возражение от коллеги: «Никто не говорит, что нужно устраивать массовые мероприятия, но город надо украшать. Праздничное настроение, несмотря на пандемию, быть должно».