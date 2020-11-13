Сетевое издание|18+|Пятница|13 ноя 2020|21:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жители Севера не могут помыться из-за проблем с водоснабжением

Печать

Никто ни в чем не виноват, но все же по чьей-то вине жители десятков домов в районе Севера лишены полноценного водоснабжения.

«Еле-еле она здесь идет», - пожаловалась пенсионерка.

Каждое утро обитатели улицы Лунинской и 1-го проезда Можайского встают с надеждой принять горячий душ, но их мечты разбиваются о ледяную реальность из-за слабого напора.

«Колонку не зажечь, водонагреватель не работает. И машинки боимся включать. Я лично стираю после 00:00, когда все уже спят. А мыться? До сих пор мы не моемся», - рассказала председатель уличного комитета Александра Гюльакперова.

Первоначально люди связали проблему с октябрьским отключением в районе Севера, когда меняли запорную арматуру на сетях станции Бессоновская. Но в ресурсной организации заявили: давление - в штатном режиме.

Население решило, что повреждение каким-то образом произошло во время капитального ремонта дома № 10 на Лунинской. Там обновляли систему отопления, электрические сети, канализационные выпуски.

«Как они копали, что они делали, кто из них сломал, просто ли труба лопнула - я не могу сказать», - отметила женщина.

Жители успели оперативно сфотографировать, как по траншее струится вода. Видно место прорыва.

Представитель подрядной организации пояснил по телефону: когда меняли часть сетей по проекту, то обнаружили, что трубы неизвестно в какие времена проложили с нарушениями - водопроводная тянулась через канализационный колодец, а соединялась с ним через резиновый шланг. И она уже была с пробоиной, рабочие сами подтянули ее с помощью хомута.

«Даже до того как мы начали копать, до того как нашли эту трубу, жители спрашивали: «А вы нам воду не отключали? А то у нас что-то давление воды слабое». Мы говорим: «Нет, не отключали», - сообщил представитель подрядной организации Александр.

Проблема продолжает отравлять людям жизнь. Но найти выход не удается никому, хотя в курсе все соответствующие службы. К поискам решения подключилась администрация Октябрьского района.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Родные мои, ну потерпите ещё чуть-чуть, времени на раскачку нет, ни минуты!

Гость||

Вы же сами голосовали за это.

Гость||

И не стыдно люди как нищие живут в таких домах.

Гость||

ЖКХ только деньги гребут.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте