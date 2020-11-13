Жители Севера не могут помыться из-за проблем с водоснабжением

13.11.2020 | 20:06

Никто ни в чем не виноват, но все же по чьей-то вине жители десятков домов в районе Севера лишены полноценного водоснабжения.

«Еле-еле она здесь идет», - пожаловалась пенсионерка.

Каждое утро обитатели улицы Лунинской и 1-го проезда Можайского встают с надеждой принять горячий душ, но их мечты разбиваются о ледяную реальность из-за слабого напора.

«Колонку не зажечь, водонагреватель не работает. И машинки боимся включать. Я лично стираю после 00:00, когда все уже спят. А мыться? До сих пор мы не моемся», - рассказала председатель уличного комитета Александра Гюльакперова.

Первоначально люди связали проблему с октябрьским отключением в районе Севера, когда меняли запорную арматуру на сетях станции Бессоновская. Но в ресурсной организации заявили: давление - в штатном режиме.

Население решило, что повреждение каким-то образом произошло во время капитального ремонта дома № 10 на Лунинской. Там обновляли систему отопления, электрические сети, канализационные выпуски.

«Как они копали, что они делали, кто из них сломал, просто ли труба лопнула - я не могу сказать», - отметила женщина.

Жители успели оперативно сфотографировать, как по траншее струится вода. Видно место прорыва.

Представитель подрядной организации пояснил по телефону: когда меняли часть сетей по проекту, то обнаружили, что трубы неизвестно в какие времена проложили с нарушениями - водопроводная тянулась через канализационный колодец, а соединялась с ним через резиновый шланг. И она уже была с пробоиной, рабочие сами подтянули ее с помощью хомута.

«Даже до того как мы начали копать, до того как нашли эту трубу, жители спрашивали: «А вы нам воду не отключали? А то у нас что-то давление воды слабое». Мы говорим: «Нет, не отключали», - сообщил представитель подрядной организации Александр.

Проблема продолжает отравлять людям жизнь. Но найти выход не удается никому, хотя в курсе все соответствующие службы. К поискам решения подключилась администрация Октябрьского района.