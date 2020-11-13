Пензенцы начали возить врачей на вызовы на своих машинах

13.11.2020 | 21:00

Некоммерческие организации решили поддержать медицинских работников и помочь им с транспортом. Они ищут неравнодушных автовладельцев, которые могут хотя бы раз в месяц отвезти специалиста на вызов.

«Когда мы первый день отработали на поликлиниках, мы связывались с медицинским персоналом, врачами, чтобы уточнить: может, есть нюансы, которые мы не учли? Самое приятное, что запомнилось из разговора, - прозвучала фраза, что врачи воспаряли духом», - рассказала директор благотворительного фонда Мария Гаврюшина.

Денис Морозов - один из водителей, которые откликнулись на призыв. Полдня он возит врачей, полдня работает в такси.

«Много вопросов задают. Некоторые даже миротворцем меня назвали. Сейчас со мной постоянно ездит одна и та же женщина, она благодарит, говорит, что так лучше и быстрее», - отметил водитель-волонтер Денис Морозов.

«Увеличивается количество обращений. У врача увеличился охват, он не всегда успевает дойти до ребенка. Любые мама с папой, если вдруг ребенок болеет, температурит, боятся и вызывают скорую помощь. Нагрузка возрастает», - объяснила Мария Гаврюшина.

Поэтому, чтобы медицинская помощь оставалась оперативной, и была предложена эта акция. Все, кто хочет в ней участвовать, могут позвонить по телефону 39-65-97.