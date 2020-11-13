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Общество

Пензенцы начали возить врачей на вызовы на своих машинах

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Некоммерческие организации решили поддержать медицинских работников и помочь им с транспортом. Они ищут неравнодушных автовладельцев, которые могут хотя бы раз в месяц отвезти специалиста на вызов.

«Когда мы первый день отработали на поликлиниках, мы связывались с медицинским персоналом, врачами, чтобы уточнить: может, есть нюансы, которые мы не учли? Самое приятное, что запомнилось из разговора, - прозвучала фраза, что врачи воспаряли духом», - рассказала директор благотворительного фонда Мария Гаврюшина.

Денис Морозов - один из водителей, которые откликнулись на призыв. Полдня он возит врачей, полдня работает в такси.

«Много вопросов задают. Некоторые даже миротворцем меня назвали. Сейчас со мной постоянно ездит одна и та же женщина, она благодарит, говорит, что так лучше и быстрее», - отметил водитель-волонтер Денис Морозов.

«Увеличивается количество обращений. У врача увеличился охват, он не всегда успевает дойти до ребенка. Любые мама с папой, если вдруг ребенок болеет, температурит, боятся и вызывают скорую помощь. Нагрузка возрастает», - объяснила Мария Гаврюшина.

Поэтому, чтобы медицинская помощь оставалась оперативной, и была предложена эта акция. Все, кто хочет в ней участвовать, могут позвонить по телефону 39-65-97.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вчера одну возил,еле отвязался после четвертой палке.

Гость||

А где победные рапорты об оптимизации медицины?

Гость||

А иначе не выживешь в этой нищей стране.На днях опять больше миллиарда $ народных ,вывели из страны, для помощи олигархам в Сирии.

Гость||

главное нологи плотите исправно и о приватизации вспоминайте пореже, ахахахахахахах...

Д-р Шаффхаузен||

Гаврюшина эта та которая проводила добровольно-принудительную лотерею? А потом оказалось что это афера.

Гость||

Чинки-оптимизаторы аплодируют из салонов своих персональных авто

Д-р Шаффхаузен||

У стручкова белый такой круизёр был, на нем врачей возят?

Гость||

Не хвалиться надо, а рыдать. Господи всем крепкого здоровья,, надеяться нам не на кого.

Гость||

лучше для личающихся дома положенные бесплатные лекарства развозите у кого поставлен диагноз ковид

Гость||

В других регионах больных на КТ , ренген возят.А то на Маяк на 82 через весь город, да с температурой.Вот, где заразу развозят.

Гость||

Гость писал(a):

да с температурой.
а зачем скорую и в больницу там сделают

Имя: Гость
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