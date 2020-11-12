В Пензе установят мемориальную доску врачу Геннадию Ерошину

12.11.2020 | 11:16

В Пензе установят мемориальную доску заслуженному врачу РСФСР и общественному деятелю Геннадию Ерошину. Соответствующее распоряжение подписал и. о. губернатора Николай Симонов в среду, 11 ноября.

С ходатайством об увековечении памяти Геннадия Ерошина вступила Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова.

«Разместить мемориальную доску Ерошину Геннадию Леонидовичу на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, д. 43», - говорится в документе.

Геннадий Ерошин родился 3 января 1947 года в селе Александровка Ухоловского района Рязанской области в семье служащих. В 1970 году окончил Рязанский медицинский институт имени академика И. П. Павлова по специальности «лечебное дело».

По распределению попал в Пензенскую область, где работал более 40 лет. В 2001 году стал членом-корреспондентом Академии медико-технических наук. Избирался депутатом в представительные органы власти в Лопатинском районе, Пензе, Пензенской области.

Являлся депутатом Законодательного собрания Пензенской области первого, второго и третьего созывов.

Геннадий Ерошин скончался 12 апреля 2018 года на 72-м году жизни. Его похоронили на Новозападном кладбище.