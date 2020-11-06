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Общество

В Пензе у социально значимых объектов установят новые фонари

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Пензенцам не нравится освещение подходов к лицею № 73. Днем кажется, что фонарей на улице Ладожской достаточно, но местные жители уверяют: на самом деле это не так.

«Здесь всегда темно вечером. Темное место», - рассказала пенсионерка.

«Темно. Есть какое-то освещение, но все равно ходить страшно», - отметила школьница.

В ближайшее время ситуация в этом месте изменится - появятся новые фонари именно в направлении школы № 73.

Да и в целом в городе должно стать светлее. Работы уже идут, и до конца ноября планируют установить 248 дополнительных светоточек. На каждом выбранном темном участке разместят 7-8 объектов.

Начальник управления ЖКХ Александр Юлин отмечает: они начнут выполнять свои функции практически сразу.

«2021, 2022, 2023 год - эти работы будут продолжаться. Перечень сформирован в зависимости от финансирования, потому что идет областное финансирование и из городского бюджета. Будет принято решение о количестве светоточек», - пояснил Александр Юлин.

В 2020-м установить опоры с фонарями планируют в разных районах: на отрезке улицы Фрунзе, недалеко от школы № 58 в направлении улицы Суворова, на Пугачева. Многое планируют сделать для лучшего освещения Ахун.

По словам Александра Юлина, места выбирали такие, где расположены социально значимые объекты и чаще всего ходят люди. На работы, намеченные на 2020 год, выделено около 7 миллионов рублей.

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Гость||

А чо меня вырезали? (((

Гость||

А можно яркие светодиодные лампы ставить на новые фонари, а то существующие энергосберегающие очень плохо светят, ничего не видно?

Имя: Гость
Комментарий:

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