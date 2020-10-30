Пензенские депутаты вновь задумались о переходе в другой часовой пояс

30.10.2020 | 15:26

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 30 октября, депутаты подняли волнующий многих жителей региона вопрос о переходе в другой часовой пояс. Пензенцы не раз высказывались о том, что ранние рассветы летом и ранние сумерки зимой крайне некомфортны для работы и отдыха.

Пенза живет по зимнему времени с июля 2014 года. С тех пор тема перехода на местное время звучала неоднократно. Саратов и Самара уже добились этого, а Пенза, находясь в том же часовом поясе, живет по московскому времени.

Вопрос перевода стрелок уже поднимался в гордуме в июне 2019 года. Тогда присутствовавший на заседании юрист пояснил: «Часовой пояс меняется законом Российской Федерации. Чтобы поменять часовой пояс в Пензенской области, необходимо подать инициативу в Законодательное собрание, а затем - в Госдуму. Либо инициатива должна быть высказана депутатом Госдумы от Пензенской области».

Теперь думцы вновь вернулись к мысли о том, чтобы направить инициативу по смене часового пояса в региональное Законодательное собрание. Глава Пензы Владимир Мутовкин предупредил: прежде чем обращаться в региональный парламент, следует тщательно изучить вопрос и подготовить проект решения Заксобра.

После ожесточенных споров решили сформулировать решение: «Обратиться в Законодательное собрание с предложением о переводе Пензенской области в другой часовой пояс».

12 депутатов проголосовали за предложение, 11 - против, 2 - воздержались. Таким образом, решение принято не было.