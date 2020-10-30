Сетевое издание|18+|Пятница|30 окт 2020|16:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенские депутаты вновь задумались о переходе в другой часовой пояс

Печать

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 30 октября, депутаты подняли волнующий многих жителей региона вопрос о переходе в другой часовой пояс. Пензенцы не раз высказывались о том, что ранние рассветы летом и ранние сумерки зимой крайне некомфортны для работы и отдыха.

Пенза живет по зимнему времени с июля 2014 года. С тех пор тема перехода на местное время звучала неоднократно. Саратов и Самара уже добились этого, а Пенза, находясь в том же часовом поясе, живет по московскому времени.

Вопрос перевода стрелок уже поднимался в гордуме в июне 2019 года. Тогда присутствовавший на заседании юрист пояснил: «Часовой пояс меняется законом Российской Федерации. Чтобы поменять часовой пояс в Пензенской области, необходимо подать инициативу в Законодательное собрание, а затем - в Госдуму. Либо инициатива должна быть высказана депутатом Госдумы от Пензенской области».

Теперь думцы вновь вернулись к мысли о том, чтобы направить инициативу по смене часового пояса в региональное Законодательное собрание. Глава Пензы Владимир Мутовкин предупредил: прежде чем обращаться в региональный парламент, следует тщательно изучить вопрос и подготовить проект решения Заксобра.

После ожесточенных споров решили сформулировать решение: «Обратиться в Законодательное собрание с предложением о переводе Пензенской области в другой часовой пояс».

12 депутатов проголосовали за предложение, 11 - против, 2 - воздержались. Таким образом, решение принято не было.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

А где говно?

Гость||

Давно пора перевести! Летом солнце в четыре утра светит, а в восемь вечера темнотища((

Гость||

Когда депутатам нужно показать что они работают, возникает вопрос перевода стрелок часов. Это любимая тема депутатов.

Гость||

Когда собаке нечего делать,она лижет яйца...

Гость||

Как и все меридианы , так и UTC ведут отсчеты от Гринвичского нулевого меридиана .

За сутки Земля оборачивается вокруг своей оси на 360°, а значит, за 1 час она проходит 15° (360/24 = 15). Именно на расстоянии 15° друг от друга и расположены базовые меридианы, определяющие часовые пояса UTC (универсально координированное время). Меридиан 0° соответствует часовому поясу UTC ± 0, меридиан 15° — UTC+1, меридиан 30° – UTC+2 , а вот меридиан 45° – UTC+ 3 , именно на 45 меридиане в д находится город Пенза .

Гость||

Лавры Медведева нашим слугам покоя не дают?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

2 - воздержались
Что значит воздержались? Граждане выбрали депутатов, чтобы те принимали полезные для этих граждан решения. А тут постоянно воздержались. У депутата должна быть четкая позиция, да или нет. А воздержался - это я тут посижу послушаю, а ответственность брать не буду.

Гость||

А пусть соц опрос проведут. Надо или нет. И все станет ясно. А то они думают... Пусть народ сам решит как ему удобнее

Гость||

Гость писал(a):

Давно пора перевести! Летом солнце в четыре утра светит, а в восемь вечера темнотища((
Ты дурачек? Зимой будешь на работу вставать в темноте. Так зимой утром темно, а это совсем в ночь вставать. Засуньте свой перевод стрелок сами знаете куда.

Гость||

Сейчас время совпадает с биологическими ритмами человека, а вы опять предлагаете недосып по утрам детей и работающих людей и нервные расстройства на этой почве. А кому мешают ранние рассветы летом, так зашторивайте окна на ночь!

Гость||

Ну затрахали уже этим переводом времени. Ну чего еще надо - живем в СВОЕМ поясе, наконец-то перестали кошмарить этим переводом и опять.

Какое местное время? Ау, географию учите, депутаты.

Для больных людей это стресс постоянный. Кто о них подумает?

Гость||

перевод должен быть 2 раза в год как раньше, с зимнего на летнее и наоборот

Гость||

Гость писал(a):

Пусть народ сам решит как ему удобнее
Блаженнный? Всё веришь?

Гость||

Очень-очень актуальный вопрос

Гость||

Когда собаке делать нечего она кое-что лижет. Вопросов поважней конечно нет.

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте