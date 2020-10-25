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Общество

Пензенцев призвали проверить свою финансовую киберграмотность

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Для мальчиков и девочек, а также их родителей! В России начался диктант по финансовой киберграмотности. Проверить свои знания о том, как безопасно использовать цифровые финансовые продукты (например, онлайн-платежи или приложения банков), можно до 1 ноября на платформе RUNET-ID.

«Цель диктанта - повысить грамотность в сфере кибербезопасности и взрослых, и детей. Взрослые смогут задуматься о том, все ли они знают, чтобы защититься от мошеннических атак. А дети будут лучше подготовлены к тому, чтобы начать пользоваться финансовыми продуктами. К тому же ребята потом смогут поделиться знаниями с родителями, знакомыми и друзьями», - сообщил и. о. управляющего Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Роман Тюняев.

В Пензенской области только за 6 месяцев 2020 года жители перечислили телефонным мошенникам более 40 миллионов рублей. И злоумышленники продолжают пользоваться доверчивостью граждан и обманом получать от них секретные сведения о банковских картах.

«Не предоставляйте никому информацию о вашей банковской карте, не передавайте никому коды подтверждения, поступавшие на ваш сотовый телефон, не устанавливайте сомнительные мобильные приложения», - дал рекомендации начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

Диктант по финансовой киберграмотности состоит из двух тестов: один рассчитан на детей (школьников 12-17 лет), другой - на взрослую аудиторию. Узнать свой результат можно будет с 2 ноября.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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