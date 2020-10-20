В Пензе детям с синдромом Дауна могут дать помещение для занятий

20.10.2020 | 18:08

У общественной организации «Пензенские лучики» может появиться свой дом. Активисты, оказывающие помощь семьям, в которых воспитывают детей с синдромом Дауна, вышли с просьбой к чиновникам предоставить помещение.

Без ее рассмотрения депутатами городской думы решение не может быть принято. Поэтому на заседании постоянной комиссии вопрос подняли.

«Передача в безвозмездное пользование нежилого помещения общей площадью 166,5 квадратного метра, которое располагается по адресу: проспект Победы, 146, для ведения уставной деятельности, а именно для реализации проекта по созданию центра социокультурной реабилитации детей и молодежи с ментальным нарушением», - пояснила и. о. начальника Управления муниципального имущества г. Пензы Марина Литвинова.

За три года существования организации, инициаторами создания которой стали родители «солнечных» детей, она собрала вокруг себя более 100 семей с особенными ребятами.

«Есть развивающие занятия для самых младших, в возрасте от полутора лет, - это занятия с психологом, логопедом-дефектологом. Для детей от пяти лет у нас есть хореографическая студия. С этого года действует вокальная студия. Работает театральная студия», - рассказала председатель общественной организации Людмила Ермакова.

В помещении, которое могут получить «Пензенские лучики», нужно провести ремонт, появятся расходы и на коммунальные услуги. Депутаты, настроенные явно благожелательно к тем, кто помогает детям с инвалидностью, поинтересовались, из каких источников это будут оплачивать.

«Родители готовы. Даже если что-то не получится, мы просто будем вкладываться, оплачивать коммунальные услуги своими силами. Но надеемся, что все-таки привлечем социально ответственный бизнес», - отметила Людмила Ермакова.

Будет ли передано помещение общественникам, депутаты определят на октябрьской сессии.