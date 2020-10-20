Сетевое издание|18+|Вторник|20 окт 2020|19:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе детям с синдромом Дауна могут дать помещение для занятий

Печать

У общественной организации «Пензенские лучики» может появиться свой дом. Активисты, оказывающие помощь семьям, в которых воспитывают детей с синдромом Дауна, вышли с просьбой к чиновникам предоставить помещение.

Без ее рассмотрения депутатами городской думы решение не может быть принято. Поэтому на заседании постоянной комиссии вопрос подняли.

«Передача в безвозмездное пользование нежилого помещения общей площадью 166,5 квадратного метра, которое располагается по адресу: проспект Победы, 146, для ведения уставной деятельности, а именно для реализации проекта по созданию центра социокультурной реабилитации детей и молодежи с ментальным нарушением», - пояснила и. о. начальника Управления муниципального имущества г. Пензы Марина Литвинова.

За три года существования организации, инициаторами создания которой стали родители «солнечных» детей, она собрала вокруг себя более 100 семей с особенными ребятами.

«Есть развивающие занятия для самых младших, в возрасте от полутора лет, - это занятия с психологом, логопедом-дефектологом. Для детей от пяти лет у нас есть хореографическая студия. С этого года действует вокальная студия. Работает театральная студия», - рассказала председатель общественной организации Людмила Ермакова.

В помещении, которое могут получить «Пензенские лучики», нужно провести ремонт, появятся расходы и на коммунальные услуги. Депутаты, настроенные явно благожелательно к тем, кто помогает детям с инвалидностью, поинтересовались, из каких источников это будут оплачивать.

«Родители готовы. Даже если что-то не получится, мы просто будем вкладываться, оплачивать коммунальные услуги своими силами. Но надеемся, что все-таки привлечем социально ответственный бизнес», - отметила Людмила Ермакова.

Будет ли передано помещение общественникам, депутаты определят на октябрьской сессии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Могут дать или дадут?

Гость||

Неужели у попов отнимут и детям отдадут?

Да нет, чудес не бывает

Гость||

Попы лучше сами дадут...

Гость||

Откуда деньги дорожки мостить к памятникам у депутатов не вопросов.

Гость||

100% какой-нибудь из этих рассматривателей уже положил глаз на это помещение, или ещё интересней, сначала разрешат ,а когда родители приведут в порядок, откажут и пристроят по своим нуждам

Гость||

Что она несёт?социально ответственный бизнес...его по определению быть не может

Гость||

прорвёмся ответят опера

Гость||

Хоть кто-то надеется

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте