Пензенские врачи начали применять переводчик устной речи в текст

20.10.2020 | 18:31

В «красной зоне» врачи работают в специальных костюмах, масках, на руках - две пары перчаток. Это доставляет дискомфорт, а писать историю болезни все равно необходимо. В областной больнице проблему решили - там устанавливают компьютерную программу, которая сама заполняет графы.

Человека на запись текста потратил бы несколько минут, у софта уходят считанные секунды.

Полноценно программа пока не работает, ее еще только тестируют. В использовании есть и плюсы и минусы. Написанное машиной не раз вызывало улыбку у доктора.

«Бывает, очень нелепые слова получаются, бывает, что-то от себя добавишь, но в основном справляемся. Чаще всего программа очень плохо работает с цифрами или сложными медицинскими терминами. Она не улавливает и «не понимает», - рассказал клинический ординатор Артем Подрубилин.

Программа действительно несовершенна, не всегда способна разобрать речь, например, если в помещении разговаривают несколько человек или у врача есть дефекты речи. В областной больнице больших проблем из-за этого не возникло. Технику дорабатывают.

«С той дикцией, которая есть у врачей, в основном все «понимала». Бывает, дикция подкачивает, но те врачи, которые занимались ею, на дикцию не жаловались», - пояснил начальник отдела областной больницы им. Н. Н. Бурденко Владислав Мелехин.

Такая голосовая программа - дорогое удовольствие. Пока ее предполагают устанавливать только в кабинетах врачей в областной больнице. Но в потенциале продукт может использоваться даже в обычных регистратурах.