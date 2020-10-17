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Общество

На улице Кирова в Пензе началась замена колодца ливневки

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На проезжей части улицы Кирова, между площадью Ленина и сквером на улице Славы, работает экскаватор. Сужена дорога и установлен скоростной режим, о чем предупреждают соответствующие знаки.

О частичном ограничении движения транспорта по улице Кирова с 17 по 20 октября мэрия извещала заранее. На сайте городской администрации размещены текстовое сообщение и схема расстановки дорожных знаков.

Временные неудобства связаны с работами по аварийному ремонту сетей ливневой канализации. Вырыта яма солидных размеров глубиной более трех метров.

«Поменяем кольца в дренажном колодце, чтобы не разваливался», - уточнил прораб подрядной организации.

Дорогу на улице Кирова асфалтировали несколько лет назад. На тот момент, вероятно, необходимости ремонтировать ливневку не было, но сейчас время пришло. Управиться с земляными работами нужно за выходные.

«Будем очень стараться и, думаю, успеем», - заверил прораб.

По его словам, заплатку на дороге выполнят из асфальта того же типа, что и был.

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