«Термодом» собрал отзывы о Городе Спутнике

16.10.2020 | 17:30

Город Спутник, строительство которого ведет холдинг «Термодом», за свою сравнительно небольшую историю удостоился многих наград, но главное - он получил признание живущих там людей и почетных гостей микрорайона.

Предприниматели, чиновники, эксперты, побывавшие в Городе Спутнике, в один голос говорят о том, что проект удивляет, у него большие перспективы.

Отличительной чертой Спутника на сегодняшний день называют яркие и узнаваемые фасады его домов, развивающуюся инфраструктуру, в том числе социальную, созданную среду для воспитания детей и здорового образа жизни.

Город Спутник - проект комплексной застройки территории, который приближается к своей середине. Впереди еще много работы, и каждое мнение важно. И даже жителям Спутника будет приятно услышать, что об их городе говорят разные люди в разное время.

Интересные отзывы о Спутнике собраны в видео.