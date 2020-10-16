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Общество

«Термодом» собрал отзывы о Городе Спутнике

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Город Спутник, строительство которого ведет холдинг «Термодом», за свою сравнительно небольшую историю удостоился многих наград, но главное - он получил признание живущих там людей и почетных гостей микрорайона.

Предприниматели, чиновники, эксперты, побывавшие в Городе Спутнике, в один голос говорят о том, что проект удивляет, у него большие перспективы.

Отличительной чертой Спутника на сегодняшний день называют яркие и узнаваемые фасады его домов, развивающуюся инфраструктуру, в том числе социальную, созданную среду для воспитания детей и здорового образа жизни.

Город Спутник - проект комплексной застройки территории, который приближается к своей середине. Впереди еще много работы, и каждое мнение важно. И даже жителям Спутника будет приятно услышать, что об их городе говорят разные люди в разное время.

Интересные отзывы о Спутнике собраны в видео.

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