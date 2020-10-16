145 за неделю: в Кузнецке растет число внебольничных пневмоний

16.10.2020 | 14:11

В пятницу, 16 октября, в Кузнецке снова обсуждали ситуацию с распространением коронавируса. На этот раз речь шла о мерах по смягчению складывающейся в городе обстановки.

За первую неделю второго осеннего месяца зарегистрировали 5 случаев COVID-19, всего их на данный момент 237, причем подавляющее большинство заболевших (79%) - люди старше 60 лет.

«Растет число внебольничных пневмоний - 145 случаев за последнюю неделю. К примеру, в первую волну самый высокий показатель был в июне - 106 случаев. Растет число ОРВИ - 905 случаев. По прогнозам, пик заболеваемости будет достигнут в ближайшую неделю, затем возможен выход на плато», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка со ссылкой на представителя Роспотребнадзора Камиля Салихова.

На карантине по коронавирусу в Кузнецке в настоящее время находятся одна группа в детском саду, один класс в школе и одна группа в многопрофильном колледже.

Члены рабочей группы наметили план мероприятий по недопущению распространения коронавируса, обратив особое внимание на мониторинг посещаемости детьми школ и детских садов, соблюдение всех санитарных требований.

«Продолжены будут межведомственные рейды по торговым объектам и в общественном транспорте на предмет соблюдения масочного режима. Сотрудниками управления ГОЧС в еженедельном режиме ведется дезобработка остановок и мест общественного пользования. Эту практику должны продолжить и управляющие компании - на территории подведомственных жилых домов», - уточнили в пресс-службе.