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Общество

Не только настроение: что стресс может изменить в самочувствии пензенцев

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Стресс не только уничтожает хорошее настроение, но и грозит сбоем в работе органов и систем организма. Есть конкретные индикаторы, помогающие определить степень влияния стресса на здоровье.

Высокий уровень знаменитого «гормона стресса» кортизола способен увеличить риск развития инфарктов и инсультов. Ухудшает положение высокий индекс атерогенности - соотношение уровня «хорошего» и «плохого» холестерина.

Еще один признак проблем - низкий уровень витамина D. В число последствий входит дефицит «гормона счастья» серотонина и вымывание кальция из организма. Нехватка магния способна привести к тревожным состояниям и бессоннице.

На самочувствие влияют и проблемы с щитовидной железой, что в итоге приводит к резким перепадам настроения, апатии, увеличению веса, потере полового влечения, а также сонливости или бессоннице.

Иногда для снижения уровня стресса достаточно пропить курс витаминов, но сначала нужно выяснить, какой именно сбой произошел в организме.

До 31 октября во всех отделениях лаборатории «Гемотест» проходит акция - «стресс-комплекс» со скидкой до 30%. Исследование займет один день.

Для проведения анализа потребуется кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также доступно бесплатное SMS-уведомление.

Перед исследованием нужно получить консультацию специалиста, поскольку имеются противопоказания.

Лабораторные отделения «Гемотест» расположены в селе Засечном на улице Радужной, 6, в Пензе на улицах Мира, 63, пом. 2, Пушкина, 43а, Тернопольской, 10, пом. 7, а также в Заречном на улице М. В. Проценко, стр. 15.

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