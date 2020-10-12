В 2020 году больше пензенских детей вакцинируют от гриппа

12.10.2020 | 15:53

Фельдшеру из школы № 35 вздохнуть некогда: в образовательное учреждение поступила вакцина от гриппа. Тех, кто отказывается от прививки, в 2020-м стало значительно меньше. А значит, работы прибавилось.

«Да, в этом году намного больше родителей захотели сделать детям прививки от гриппа, в предыдущие годы было меньше согласий. Наверное, из-за ситуации, которая сейчас в стране, боятся», - сообщила фельдшер Ангелина Малышкина.

Она говорит, даже дети будто понимают, насколько важна манипуляция: слов «не хочу», «не буду» от них она не слышит. Температуру у всех измеряли на входе в школу. Поэтому в кабинете короткий осмотр, укол и каждому наставление.

«Сегодня не мочить, не мыться, бассейн и баню не посещать, желательно не гулять. Завтра можно», - напутствовала фельдшер учеников.

Уже вторая партия антигриппозной вакцины для несовершеннолетних поступила в Пензенскую область - почти 71 тысяч доз. Препарат привезли и в поликлиники, и в детские сады, и в школы. В 35-й на младшеклассников хватило и первой поставки, теперь колют в основном тех, кто постарше. Одиннадцатиклассница Анастасия Суркова говорит, что для нее манипуляция привычна.

«У меня либо сильный иммунитет какой-то, либо прививка от гриппа каждый год мне помогает - я не болею вообще ничем», - рассказала школьница.

В 2020-м от гриппа планируют привить более 121 000 детей. Первой и второй партии должно хватить на 85% желающих. А вот очередную поставку вакцины для взрослых все еще ждут. Она должна прибыть со дня на день, утверждают в министерстве здравоохранения.