Пензенская область получит еще 200 млн на выплаты семьям с детьми

12.10.2020 | 08:45

Для Пензенской области увеличили объем средств, выделенных из федерального бюджета на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал 10 октября председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В соответствии с документом в регионы будет дополнительно направлено более 8,8 млрд рублей. Общая сумма увеличена с 52,76 млрд до 61,62.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек», - сообщается в пояснительной записке к распоряжению.

Пензенской области будет выделено в общей сложности 613 млн 60 тыс. 900 руб. Ранее планировалось, что сумма составит 415 млн 365 тыс. 100 руб. Таким образом, последнее распоряжение Мишустина, касающееся выплат, увеличило финансирование для региона почти на 200 млн.

Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи с низкими доходами. Ее размер составляет 50% от регионального прожиточного минимума. В Пензенской области это почти 5 тыс. руб.