В Пензе начали восстанавливать после пожара «Дом книголюба»

10.10.2020 | 18:45

В Пензе приступили к восстановлению памятника истории и культуры регионального значения - усадьбы, где в середине XIX века собирались члены демократического кружка. Одним из них был отец вождя мирового пролетариата Илья Ульянов.

В ночь на 5 октября в здании на улице Куйбышева, где располагаются ресторан и офисные помещения, случился пожар. В результате возгорания пострадали деревянная обрешетка и часть кровли. Последствия чрезвычайного происшествия устраняются.

«Прежде всего - крыша, чтобы не допустить попадания осадков внутрь. После окончания аварийных работ мы начнем планомерный конечный ремонт», - рассказал директор ресторана Юрий Ермишин.

Работа завершится, ориентировочно, через три недели. Потом заведение продолжит работу в прежнем режиме.