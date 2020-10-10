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Общество

В Пензе начали восстанавливать после пожара «Дом книголюба»

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В Пензе приступили к восстановлению памятника истории и культуры регионального значения - усадьбы, где в середине XIX века собирались члены демократического кружка. Одним из них был отец вождя мирового пролетариата Илья Ульянов.

В ночь на 5 октября в здании на улице Куйбышева, где располагаются ресторан и офисные помещения, случился пожар. В результате возгорания пострадали деревянная обрешетка и часть кровли. Последствия чрезвычайного происшествия устраняются.

«Прежде всего - крыша, чтобы не допустить попадания осадков внутрь. После окончания аварийных работ мы начнем планомерный конечный ремонт», - рассказал директор ресторана Юрий Ермишин.

Работа завершится, ориентировочно, через три недели. Потом заведение продолжит работу в прежнем режиме.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?

Гость||

Гость писал(a):

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?
Какая разница. Главное восстановить.

Гость||

Гость писал(a):

Какая разница.
Большая разница,очень большая...

Гость||

Гость писал(a):

Большая разница,очень большая...
Сильный аргумент.

Гость||

Собственники жгут,а восстанавливать за бюджет? Ладно, хорошо, восстанавливать ,НО тогда нерадивый и хитрожопых хозяев лишать и земли и недвижимости и сажать на порчу и уничтожение домов

Имя: Гость
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