В Кузнецке дачный сезон завершится раньше, чем планировалось

В Кузнецке завершается дачный сезон, стартовавший 1 мая. Информация появилась на сайте администрации города в среду, 7 октября.
Большинство садоводов уже не ездит на свои загородные участки, автобусам почти некого возить.
Обозначенные ранее сроки сдвинут на два дня, и вместо 13 октября последний транспорт выйдет на линию 11-го.
Перевозки до дач в Пионере закончатся еще раньше - 8 октября.
В ближайшие выходные, 10 и 11 октября, дачные рейсы в Кармановку, Зеленый Шум, Ясную Поляну будут осуществляться от АТП в 8:00 и 16:00 часов. Оттуда же можно будет добраться до Вишневских дач.
Последним днем перевозки садоводов до Шелемиса станет 14 октября, сообщили в отделе городского хозяйства.
Жителей Пензенской области просят не забывать о средствах безопасности и использовать маски и перчатки в общественных местах и транспорте.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.