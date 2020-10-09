В Кузнецке дачный сезон завершится раньше, чем планировалось

09.10.2020 | 14:15

В Кузнецке завершается дачный сезон, стартовавший 1 мая. Информация появилась на сайте администрации города в среду, 7 октября.

Большинство садоводов уже не ездит на свои загородные участки, автобусам почти некого возить.

Обозначенные ранее сроки сдвинут на два дня, и вместо 13 октября последний транспорт выйдет на линию 11-го.

Перевозки до дач в Пионере закончатся еще раньше - 8 октября.

В ближайшие выходные, 10 и 11 октября, дачные рейсы в Кармановку, Зеленый Шум, Ясную Поляну будут осуществляться от АТП в 8:00 и 16:00 часов. Оттуда же можно будет добраться до Вишневских дач.

Последним днем перевозки садоводов до Шелемиса станет 14 октября, сообщили в отделе городского хозяйства.

Жителей Пензенской области просят не забывать о средствах безопасности и использовать маски и перчатки в общественных местах и транспорте.