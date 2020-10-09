Строительство детсада и поликлиники в Спутнике идет по плану

09.10.2020 | 13:11

В Городе Спутнике продолжается строительство не только новых жилых комплексов, но и социальной инфраструктуры.

Основные работы сейчас идут на двух объектах, расположенных за улицей Алой. Это новый, седьмой по счету, детский сад и детская поликлиника на 500 посещений в смену.

На обеих площадках, расположенных по соседству, трудится больше полутора сотен рабочих. Сдать объекты планируется до конца 2020 года.

В микрорайоне сегодня проживает около 40 тысяч человек, и если говорить о людях семейных, то в двух из трех случаев они родители. А если это родители, то в двух из трех случаев в семье больше одного ребенка, поэтому сейчас каждый год в Спутнике строят детские сады.

В октябре новый садик уже начнут отапливать, и работы переместятся внутрь помещений. Сейчас, пока позволяет погода, активно идет благоустройство территории.

В поликлинике преображается фасад, прокладываются все необходимые коммуникации. Учреждение будет соответствовать всем современным требованиям. Хирург, невролог, офтальмолог, ортопед, эндокринолог и педиатры откроют здесь свои кабинеты.

Жителям больше не придется далеко отвозить материалы на анализы - собирать их тоже будут в здании новой поликлиники. Физиотерапевтические процедуры организуют здесь же. А главное - предусмотрен первый в Пензенском районе дневной стационар.

И все это - в Спутнике. Микрорайон развивается, с каждым годом становясь удобнее для жизни.