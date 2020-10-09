Пензенцы могут задать вопросы о холодной воде на горячую линию РКС

09.10.2020 | 09:38

В четверг, 15 октября, крупнейший федеральный оператор водоснабжения «Российские коммунальные системы» проведет вторую прямую линию с абонентами по вопросам холодного водоснабжения.

С 11:00 в течение полутора часов в режиме реального времени коммерческий директор РКС Светлана Логинова будет отвечать на вопросы, поступающие на бесплатный федеральный номер 8 (800) 250-82-34.

Клиенты также могут заранее прислать свое обращение на электронный адрес hotline@roscomsys.ru либо через WhatsApp или Telegram на номер +7 (985) 570-19-79. Кроме того, вопрос или предложение можно передать операционисту в клиентском офисе. Каждый абонент получит консультацию о начислениях, квитанциях, «Личном кабинете», тарифах и способах оплаты.

Предыдущая горячая линия прошла 9 сентября. За полтора часа удалось детально обсудить более 20 вопросов от абонентов из Петрозаводска, Самары, Пензы и Тамбова. Самыми частыми оказались вопросы по качеству водоснабжения, начислениям в квитанциях, проблемам регистрации в «Личном кабинете», поверкам в удаленном режиме в период пандемии.

Ответы на обращения, поступившие на горячую линию, публикуются на сайте РКС в разделе «Клиентский сервис» www.roscomsys.ru и на сайте ООО «Горводоканал» - penzavodokanal.ru.

«Горячую линию о холодной воде я жду с нетерпением, потому что это самый эффективный и прямой канал коммуникации с нашими клиентами из разных городов. Благодаря линии мы получаем быструю обратную связь о своей работе, а абоненты - решение проблем», - пояснила Светлана Логинова.