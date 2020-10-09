Сетевое издание|18+|Пятница|9 окт 2020|11:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы могут задать вопросы о холодной воде на горячую линию РКС

Печать

В четверг, 15 октября, крупнейший федеральный оператор водоснабжения «Российские коммунальные системы» проведет вторую прямую линию с абонентами по вопросам холодного водоснабжения.

С 11:00 в течение полутора часов в режиме реального времени коммерческий директор РКС Светлана Логинова будет отвечать на вопросы, поступающие на бесплатный федеральный номер 8 (800) 250-82-34.

Клиенты также могут заранее прислать свое обращение на электронный адрес hotline@roscomsys.ru либо через WhatsApp или Telegram на номер +7 (985) 570-19-79. Кроме того, вопрос или предложение можно передать операционисту в клиентском офисе. Каждый абонент получит консультацию о начислениях, квитанциях, «Личном кабинете», тарифах и способах оплаты.

Предыдущая горячая линия прошла 9 сентября. За полтора часа удалось детально обсудить более 20 вопросов от абонентов из Петрозаводска, Самары, Пензы и Тамбова. Самыми частыми оказались вопросы по качеству водоснабжения, начислениям в квитанциях, проблемам регистрации в «Личном кабинете», поверкам в удаленном режиме в период пандемии.

Ответы на обращения, поступившие на горячую линию, публикуются на сайте РКС в разделе «Клиентский сервис» www.roscomsys.ru и на сайте ООО «Горводоканал» - penzavodokanal.ru.

«Горячую линию о холодной воде я жду с нетерпением, потому что это самый эффективный и прямой канал коммуникации с нашими клиентами из разных городов. Благодаря линии мы получаем быструю обратную связь о своей работе, а абоненты - решение проблем», - пояснила Светлана Логинова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте