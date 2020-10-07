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Общество

«Засека» и «Дом книголюба»: оба ресторана проверяли раз в 6 лет

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В Пензе здание № 20 на улице Куйбышева, где располагается ресторан «Дом книголюба», относится к категории умеренного риска, как и сгоревшая во вторник, 6 октября, «Засека».

Первый этаж его выполнен из кирпича, второй - из дерева. В ночь на 5-е число вспыхнула входная группа «Дома книголюба».

«В 1:34 сработала автоматическая пожарная сигнализация, система управления эвакуацией. Площадь пожара была 15 квадратных метров. От входной группы огонь ушел под кровлю», - рассказал начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Козлов на пресс-конференции 7 октября.

Благодаря быстрому реагированию, пожарным удалось спасти из огня 70-летнюю женщину, работавшую охранником.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

По словам Сергея Козлова, в Пензе есть несколько объектов, относящихся к категории умеренного риска. Все они не чаще раза в шесть лет проходят проверку.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ночь на 5-е число вспыхнула входная группа «Дома книголюба».
Скорее всего замыкание в лампочке над дверью, ага..

Гость||

Гость писал(a):

Скорее всего замыкание в лампочке над дверью, ага..
Тебе есть что сказать по делу или только вякнуть?

Гость||

Это просто отопление так хорошо включили.

Гость||

Проверьте пензенскую мафию Поджоги не первый год для освобождения площади под застройку . Ау . Росгвардия. ФСБ и прокуратура вы где ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам Сергея Козлова, в Пензе есть несколько объектов, относящихся к пятому классу пожарной опасности. Все они не реже чем раз в год проходят проверку.
А инспектора кто?

Добро пожаловать в Россию которую мы потеряли.

Гость||

Гость писал(a):

Ау . Росгвардия. ФСБ и прокуратура вы где ?
Тут мы.не пали поляну.Разбираемся,наблюдаем,делаем выводы.Успакойся,прими успакоительные препараты,попей чай с мёдом и приляг в кровать под одеяло.

Гость||

машины горят, рестораны...

Гость||

Гость писал(a):

Проверьте пензенскую мафию Поджоги не первый год
Самим себя что ли и проверять?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания
Короче вывели вас слегонца из зоны комфорта, своими поджогами.

Имя: Гость
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