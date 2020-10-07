Пензенцев призвали сообщать информацию о пожаре в «Засеке»

07.10.2020 | 11:22

Начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов призвал жителей региона сообщать имеющиеся у них сведения, касающиеся пожара в ресторане «Засека».

«Это печальная утрата. В причинах пожара мы будем разбираться более детально. Если у вас есть какая-то дополнительная информация по поводу случившегося, убедительная просьба сообщить ее», - обратился Козлов к гражданам во время брифинга, организованного 7 октября.

Он отметил, что это необходимо не только для выяснения всех обстоятельств случившегося (что частично уже сделано), но и для предотвращения других подобных ЧП.

«Не исключаю, что отчасти быстрому распространению огня способствовало то, что персонал пытался провести какие-то мероприятия своими силами или неправильно оценил обстановку. При любом запахе дыма надо немедленно вызывать пожарные подразделения!» - подчеркнул Козлов.

Он рассказал, что технические системы в заведении были исправны. Работал и пожарный гидрант во дворе. При тушении использовали не только его, но и воду из ближайшего пруда.

По словам Сергея Козлова, все ответственные службы сработали своевременно. На месте дежурила карета скорой. Однако помощь врачей никому не потребовалась.

«Могли быть и печальные последствия. Слава богу, никто не погиб и не пострадал», - констатировал начальник ГУ МЧС.