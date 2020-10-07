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Общество

«Горводоканал» открыл для клиентов дополнительный офис в центре Пензы

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В среду, 7 октября, в Пензе состоялось открытие дополнительного центра обслуживания клиентов ООО «Горводоканал».

В нем представлен широкий спектр услуг для физических лиц: потребители могут задать вопросы по начислениям и задолженности, внести необходимые изменения в лицевой счет, оставить заявление на любую интересующую услугу, сделать заявку на опломбировку счетчика, получить консультацию специалиста.

Просторное помещение оформлено в соответствии с фирменным стилем компании РКС. В нем выделены зоны ожидания и обслуживания клиентов. Вся необходимая информация представлена на стендах. Она поможет посетителям заполнить нужные бланки и заявления на месте.

Также в офисе можно произвести оплату в терминале с помощью банковской карты.

«Понимая, что наш основной офис находится в отдаленном районе города и не всем абонентам удобно ездить в район Кривозерье для того, чтобы обратиться в «Горводоканал», было принято решение стать ближе к абонентам и открыть дополнительный офис в центре города. У него отличная транспортная доступность и расположение вблизи улицы Кирова. Это удобно тем абонентам, которые проживают или работают в этом районе или проезжают через центр города по своим делам», - отметил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.

Он добавил, что в дальнейшем планируется открыть дополнительный ЦОК и в микрорайоне Арбеково.

Центр обслуживания клиентов рассчитан на единовременную работу пяти специалистов, что позволит обслужить до 200 человек в сутки. Таким образом, уменьшится нагрузка и очереди в основном офисе.

Юрий Ильин обратил внимание на то, что открытие дополнительного ЦОКа стало возможным благодаря экономии, образовавшейся после отказа от услуг стороннего биллинга: с мая 2020 года «Горводоканал» перешел на выставление собственной квитанции для 45 000 л/сч абонентов.

Дополнительный центр обслуживания физических лиц расположен на улице Славы, 4. Он работает со вторника по пятницу с 8:00 до 18:00, а также по субботам с 9:00 до 14:00, без перерывов.

Компания обращает внимание пензенцев на то, что в дополнительном офисе принимают только физических лиц. Юридические по-прежнему обслуживаются в основном центре на улице Кривозерье, 24.

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