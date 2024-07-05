Горводоканал ищет новых сотрудников по ряду направлений

05.07.2024 | 09:41

Горводоканал примет в свою команду новых сотрудников. В настоящее время на предприятии имеются вакансии по ряду направлений:

- программист 1С;

- ведущий специалист кол-центра;

- ведущий специалист центра обслуживания клиентов;

- старший юрисконсульт группы по работе с дебиторской задолженностью физических лиц;

- ведущий юрисконсульт группы по работе с дебиторской задолженностью физических лиц;

- специалист 2-й категории группы по работе с дебиторской задолженностью физических лиц;

- специалист по охране труда;

- инженер-химик;

- химик-аналитик;

- инженер-сметчик;

- инженер ПТО;

- ведущий инженер отдела капитального строительства;

- инженер-электрик;

- электромонтер;

- электрогазосварщик;

- водитель автомобиля (кат. В, С);

- машинист бульдозера;

- машинист экскаватора;

- слесарь АВР;

- мастер;

- слесарь-ремонтник;

- слесарь КИПиА;

- инженер КИПиА;

- токарь-универсал;

- слесарь-ремонтник;

- оператор на фильтрах.

Горводоканал предлагает полный соцпакет, удобный график и достойную заработную плату. Ознакомиться с перечнем должностных обязанностей по каждой специальности и узнать о других вакансиях можно в подразделе «Вакансии» раздела «О компании». Обращаться по телефону 20-96-39.

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