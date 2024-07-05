Горводоканал ищет новых сотрудников по ряду направлений

Горводоканал примет в свою команду новых сотрудников. В настоящее время на предприятии имеются вакансии по ряду направлений:
- программист 1С;
- ведущий специалист кол-центра;
- ведущий специалист центра обслуживания клиентов;
- старший юрисконсульт группы по работе с дебиторской задолженностью физических лиц;
- ведущий юрисконсульт группы по работе с дебиторской задолженностью физических лиц;
- специалист 2-й категории группы по работе с дебиторской задолженностью физических лиц;
- специалист по охране труда;
- инженер-химик;
- химик-аналитик;
- инженер-сметчик;
- инженер ПТО;
- ведущий инженер отдела капитального строительства;
- инженер-электрик;
- электромонтер;
- электрогазосварщик;
- водитель автомобиля (кат. В, С);
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- слесарь АВР;
- мастер;
- слесарь-ремонтник;
- слесарь КИПиА;
- инженер КИПиА;
- токарь-универсал;
- слесарь-ремонтник;
- оператор на фильтрах.
Горводоканал предлагает полный соцпакет, удобный график и достойную заработную плату. Ознакомиться с перечнем должностных обязанностей по каждой специальности и узнать о других вакансиях можно в подразделе «Вакансии» раздела «О компании». Обращаться по телефону 20-96-39.
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