Горячую воду в Пензе отключали с нарушениями

04.07.2024 | 21:29

Пензенская прокуратура организует проверки по каждому факту отключения горячего водоснабжения. В некоторых случаях выявляются нарушения законодательства.

Так, надзорное ведомство установило, что в Первомайском районе Пензы ресурсники закончили гидравлические испытания, а затем приступили к ремонту сетей, сроки которого нарушили.

«Прокурор Октябрьского района Пензы выявил несоблюдение нормативных требований перерыва подачи горячей воды в дома жителей улиц Ладожской, Собинова, Кронштадской, Ульяновской, Одесской, Лядова, Бородина, Рахманинова, проспекта Строителей, проспекта Победы и других улиц района», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По итогам проверок районные прокуроры внесли представления руководителю ресурсоснабжающей организации. В отношении должностных лиц возбудили административные дела по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Также надзорное ведомство обнаружило отклонения от нормативов при эксплуатации теплосетей. Например, в Ленинском районе на надземных магистралях частично разрушен изоляционный слой.

Для устранения недочетов руководителю ресурсоснабжающей организации внесли представления, в отношении должностного лица возбудили дело по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации тепловых сетей).