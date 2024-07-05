Уголовное дело в отношении бывшего заммэра Юрия Ильина прекращено

05.07.2024 | 13:41

Первомайский районный суд г. Пензы прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении бывшего заместителя мэра Юрия Ильина.

Экс-чиновник обвинялся в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, которое было совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства.

В постановлении суда указано, что Ильин занимал должность замглавы администрации города с 22 сентября 2014 года по 15 ноября 2019-го. В числе прочего он располагал полномочиями координировать вопросы организации водоснабжения населения, водоотведения; координировать и контролировать деятельность МУП по очистке города; взаимодействовать с предприятиями и организациями различных форм собственности по курируемым вопросам.

13 апреля 2018 года в ООО «Горводоканал» проводилось внеочередное общее собрание участников. На повестке дня было утверждение устава в новой редакции. В нем из компетенции органов управления исключалось получение согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и ликвидировалась ревизионная комиссия.

Юрий Ильин являлся представителем интересов города Пензы в составе совета директоров ООО «Горводоканал» и знал, сколько голосов требуется для принятия этого решения - не менее 2/3.

Один из учредителей ООО - МУП по очистке города (49% доли уставного капитала), которое в то время возглавлял Сергей Старостин. По версии следствия, Ильин, действуя из корыстной заинтересованности, лично дал указание Старостину, который находился от него в служебной зависимости и не был осведомлен о преступных намерениях, проголосовать за утверждение устава в новой редакции.

Корыстная заинтересованность заместителя мэра выражалась в выстраивании и укреплении доверительных отношений с руководством холдинга - конечного бенефициара ООО «Горводоканал» всероссийского уровня с многомиллиардными активами; в получении в дальнейшем взаимной услуги, поддержки в решении вопроса трудоустройства на высокооплачиваемую руководящую должность.

25 апреля того же года Ильин дал указание Старостину проголосовать на очередном общем собрании участников ООО «Горводоканал» за нераспределение чистой прибыли за 2017 год в размере 107 млн 296 тыс. рублей и оставление ее в распоряжении ООО на развитие общества.

На этом собрании Юрий Ильин присутствовал лично, позволил директору МУП по очистке города проголосовать за нераспределение и не опротестовал его голос. Фактически это лишило муниципальное образование возможности обжаловать решение.

В результате в адрес МУП по очистке города не поступило 52 млн 575 тыс. 040 рублей (49% от 107 млн), а в бюджет Пензы - 20% этой суммы, или 10 млн 515 тыс. 008 рублей.

В ноябре 2019 года Ильин оставил пост в администрации Пензы и в том же месяце был назначен на высокооплачиваемую должность главного управляющего директора, руководителя обособленного структурного подразделения АО «РКС-Менеджмент» - управляющей компании с полномочиями постоянно действующего единоличного исполнительного органа ООО «Горводоканал».

В суде защитник Юрия Ильина заявил ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в связи с истечением срока давности.

«Подсудимый, которому разъяснены основания и юридические последствия прекращения уголовного дела по вышеуказанному основанию, являющемуся нереабилитирующим, заявленное ходатайство поддержал», - говорится в постановлении суда.

Представитель потерпевших в суд не явился, при этом его мнение не имело юридического значения. Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства, полагая, что для этого есть законные основания.

Согласно положениям УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло 6 лет. Инкриминируемое Ильину деяние отнесено к категории преступлений именно средней тяжести. В обвинении было указано, что оно завершено 25 апреля 2018 года. Таким образом, срок давности уголовного преследования истек 25 апреля 2024-го.

Суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении Ильина и отменил в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Гражданский иск по уголовному делу не заявлен», - указано в постановлении.