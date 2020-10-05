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Общество

В области выявили еще 90 больных коронавирусной инфекцией

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В Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Свежие данные опубликовал утром в понедельник, 5 октября, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 90 больных. Их общее число достигло 11 357.

Как новые случаи распределились по городам и районам области, станет известно позднее.

По данным на 4 октября, в Пензенской области после заражения COVID-19 вылечили 9 163 пациента. 17 из них выписали из больниц за последние сутки. Умерли, по официальным данным, 137 человек.

В России за последние сутки выявлено 10 888 заболевших коронавирусной инфекцией. 2 861 из них - контактные лица без клинических проявлений.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Да лучше вообще тесты и КТ не делать-аообще Ковида не было!

Гость||

А у нас у контактных не берут

Гость||

норм че, в Москве +200 каждый день ( за последнюю неделю), а у нас на снижение пошло!!! Московским властям нужно брать у нас пример, как бороться с КОВИДОМ!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

зарегистрировано 90 больных
это уже даже не смешно

Гость||

Везде рост, а у нас снижение? Нонсенс!

Гость||

Гость писал(a):

а у нас на снижение пошло!!!
По данным Росстата 95 трупов только за август. А нам по ушам ездят.

Гость||

Благодаря эффективным мерам, предпринятым Роспотребнадзором Пензенской области, Правительством Пензенской области и лично Губернатоом у нас уже в течение месяца наблюдается эпидиомологическая стабилизация,в отличие от других регионов России!

И не верьте Росстату,который заявил о 95 смертях с Ковидом в области за август!

Верьте ей, Дине и ему,Ивану!

И берегите себя,в отличие от них,вас даже в коридоре не положат?

Гость||

Какой же бред пишут! Какие 90?! Сплошь и рядом все болеют ковидом, а у них на снижение пошло! Меры никакие не принимаются, дети учатся, а у нас такие прекрасные показатели. Ой какие молодцы!!! Москва и в самом деле должна у нас поучиться...

Гость||

Гость писал(a):

Благодаря эффективным мерам, предпринятым Роспотребнадзором Пензенской области, Правительством Пензенской области и лично Губернатоом у нас уже в течение месяца наблюдается эпидиомологическая стабилизация,в отличие от других регионов России!

И не верьте Росстату,который заявил о 95 смертях с Ковидом в области за август!

Верьте ей, Дине и ему,Ивану!

И берегите себя,в отличие от них,вас даже в коридоре не положат?

Вот уж точно. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Пошла игра: выживет сильнейший

Имя: Гость
Комментарий:

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