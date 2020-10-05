В области выявили еще 90 больных коронавирусной инфекцией

05.10.2020 | 10:32

В Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Свежие данные опубликовал утром в понедельник, 5 октября, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 90 больных. Их общее число достигло 11 357.

Как новые случаи распределились по городам и районам области, станет известно позднее.

По данным на 4 октября, в Пензенской области после заражения COVID-19 вылечили 9 163 пациента. 17 из них выписали из больниц за последние сутки. Умерли, по официальным данным, 137 человек.

В России за последние сутки выявлено 10 888 заболевших коронавирусной инфекцией. 2 861 из них - контактные лица без клинических проявлений.