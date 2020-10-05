Должник из Бессоновки заплатил более 40 тыс. из-за угрозы ареста

05.10.2020 | 09:03

В Пензенской области должник по налогам и нарушитель ПДД заплатил более 40 тыс. руб., не желая лишиться автомобиля.

«В Бессоновском отделении судебных приставов УФССП России по Пензенской области находилось сводное исполнительное производство о взыскании с жителя одного из поселков района задолженности по налогам и сборам и штрафам ГИБДД», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Поскольку мужчина не погасил долги, приставы стали выяснять, какое у него есть имущество. Было установлено, что нарушителю принадлежит автомобиль Renault Kaptur 2019 года выпуска.

Местонахождение транспортного средства удалось определить благодаря приложению «Мобильный розыск». Оно нашлось на парковке у торгового центра.

Пока приставы составляли необходимые документы, появился владелец машины. Узнав, что для предотвращения ареста необходимо погасить задолженность и исполнительский сбор, он сделал это на месте, воспользовавшись электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств».

Другим неплательщикам приставы напомнили: их автомобили могут быть арестованы и эвакуированы с любого места, где будут обнаружены, даже в отсутствие должника.