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Общество

Зареченец взыскал с владельца мойки ущерб за разбитую работником Audi

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Житель Заречного, лишившийся автомобиля по вине пьяного работника автомойки, обратился в суд с иском к владельцу сервиса.

Инцидент произошел 25 августа 2019 года. Зареченец оставил Audi с ключами на обслуживание, а нетрезвый сотрудник решил съездить на машине клиента к родственникам в Сурск. Однако до места он не добрался - слетел в кювет, автомобиль опрокинулся. Потерявшего сознание мужчину доставили в больницу, а он, как только пришел в себя, покинул ее стены. 36-летнего угонщика задержали на следующий день.

Иномарка восстановлению не подлежала. Ущерб, нанесенный ее владельцу, составил 226 900 рублей. Кроме того, хозяин разбитой машины оплатил эвакуацию и оценку повреждений.

После этого зареченец обратился в суд с просьбой взыскать с владельца автомойки двукратную стоимость машины, возмещение расходов на транспортные услуги и работу судебного представителя, компенсацию морального вреда.

В итоге суд взыскал с владельца мойки в пользу хозяина разбитой машины в общей сложности 605 800 рублей.

«То обстоятельство, что автомобиль истца был похищен автомойщиком, не освобождает хозяина от обязанности по возмещению стоимости утраченного имущества, ведь в период хищения автомобиля он находился на хранении у ответчика. При этом сам ответчик также может обратиться с требованием о возмещении денежных средств в порядке регресса к лицу, виновному в похищении и порче автомобиля», - приводит портал «Город Z» пояснения Зареченского городского суда.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Судя по двукратной стоимости в 605 тыс, хламина та еще была. Повезло владельцу "Ауди". За древний металлолом, по которому свалка заждалась, получил двукратную стоимость))

Имя: Гость
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