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Общество

В Пензе открылся центр по профилактике вредных привычек у детей

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В среду, 30 сентября, в Пензе начал работу ресурсно-методический центр «Не-зависимость» по профилактике вредных привычек. Он размещается на проспекте Строителей, 22.

В центре организована профессиональная профилактическая работа с детьми и подростками, оказывается методическая поддержка специалистам, работающим в данной сфере.

В центре планируется ежегодно обучать не менее 300 детей, преимущественно подростков 14-18 лет, из семей, где родители имеют алкогольную, наркотическую или другую зависимость.

«Не-зависимость» - это вторая часть программы «Современная профилактика», которая реализуется в Пензенской области. Первая часть - информирование подростков о механизмах влияния психоактивных веществ и формирование внутренних аргументов отказа от их употребления.

«Проект «Не-зависимость» концентрируется на получении ребенком навыков и опыта противостояния токсичной среде, простых техник эмоциональной саморегуляции, стратегии поведения в экстренных ситуациях, связанных с употреблением психоактивных веществ, и получении позитивного опыта экологичного контакта как внутри группы, так и в личном общении», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Если работаете с детьми и подростками, пишите без ошибок. Обесцениваете образование своими выдумками. Независимость.

Гость||

14-18 лет - поздно

Гость||

Работать надо с дураками папами и шизанутыми яжематерями.

Имя: Гость
Комментарий:

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