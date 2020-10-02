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Общество

В Пензе эрзя и мокша поговорили о сохранении мордовской культуры

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Коренное население Сурского края заявило о своих национальных особенностях. В библиотеке имени русского писателя шотладских кровей Михаила Лермонтова, собралась эрзя и мокша. Там проходило заседание президиума Исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского народа.

Тема встречи - «Историческая память как основа сохранения этнокультурной идентичности мордвы Пензенской области». Все говорили о том, что люди едины, потому что разные.

«Мордовский народ и русский очень близки. Нам важно поговорить, как сохранить традиции», - рассказал председатель Исполкома Александр Лузгин.

«Я тоже ваш! Не могу не сказать: у меня жена мордовочка, живем с ней в мире и согласии, в лицо друг друга точно не бьем, помогаем друг другу во всех делах. Я все национальности люблю и уважаю», - признался врио заместителя председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

Особая речь велась о сохранении языка. Так, как общались дедушки и бабушки присутствующей на встрече мордвы, уже не говорят. Многое забыто, появились лексические заимствования.

«Все смешалось в дружбе народов. «Пенза» чисто на мордовском - «край», - сообщила руководитель регионального отделения мордовской автономии в Шемышейском районе Ольга Зоткина.

Лучших двигателей мордовской культуры в массы наградили грамотами и ценными подарками.

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Гость||

Да,важный вопрос,надо сохранять.

Гость||

Мордва и русские даже разные этнические группы. Финн-угорская и славянская . Какая на фиг очень близкая? Лузгин не тупи раз под это деньги пилишь

Гость||

Главно, чтоб ниче в рубиновый цвет не красить

Гость||

Рубиновый чисто по мордовски ))) красный мост МАЗЫ )))

Гость||

Будем изучать мордовские ругательства.

Имя: Гость
Комментарий:

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