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Общество

Зареченцы смогут помолиться за детей и получить в подарок книгу

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В воскресенье, 1 сентября, в зареченском храме Серафима Саровского в 8:00 состоится Божественная литургия, после которой пройдет общегородской молебен перед началом учебного года.

Как отмечается в группе «Православный Заречный», при служении «у Бога испрашивается благодать: для учащихся - воспринимать учение, а для преподавателей - вкладывать начала разума и нравственности».

Записки с именами можно передать в церковную лавку в начале Божественной литургии с пометкой «молебен об учащихся».

Кроме того, 1 сентября в Заречном пройдет интеллектуальная акция «Бегущая книга». Она стартует в 12:00 от центральной библиотеки.

На странице учреждения культуры изложен маршрут забега: через парк «Заречье», по площади у ТЦ «Универмаг» с завершением опять же у библиотеки. По пути участники акции будут задавать горожанам вопросы на знание литературы, а за правильные ответы вручать призы - книги или школьные принадлежности.

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Источник — фото «Православный Заречный»
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