Неудачно проведенный аборт обошелся акушерке в 350 тысяч рублей

02.10.2020 | 16:39

Жительница одного из районов Пензенской области подала судебный иск к бывшей акушерке районной больницы, которая провела ей криминальный аборт.

В 2018 году женщина договорилась с акушеркой участковой больницы о прерывании беременности за вознаграждение. У учреждения здравоохранения не было лицензии на такой вид деятельности, а акушерка не имела профильного высшего медицинского образования.

Тем не менее после рабочего дня гражданка пришла в больницу, и акушерка провела ей процедуру. Пациентка в тот же вечер вернулась домой, а на следующий день ее здоровье настолько ухудшилось, что пришлось госпитализировать.

«В результате незаконного аборта потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, последствием которого стала утрата детородной функции», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В 2019 году акушерку приговорили к двухлетнему условному лишению свободы. Теперь же потерявшая возможность родить ребенка женщина потребовала взыскать компенсацию морального вреда.

Суд учел не только степень и характер причиненных женщине физических и нравственных страданий, но и то, что она сама пожелала незаконно прервать беременность, а при госпитализации отказалась от экстренной процедуры во избежание негативных последствий.

«В итоге суд вынес решение о взыскании с акушерки 350 тысяч рублей в пользу истицы. Не согласившись с суммой компенсации, ответчица подала апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.