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Общество

В Пензе пенсионеры поделились радостями жизни

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Осень, как и возраст, приходит тихо и быстро. Еще вчера деревья были большими и зелеными, а уже сегодня природа увядает, готовится к зиме. У некоторых людей возникает вопрос, что делать, когда в душе по-прежнему царит весна. А нужно выйти на тропу войны с хандрой, депрессией и старостью, ведь жизнь продолжается в любой сезон.

«Я свой возраст не ощущаю. У меня все подружки, с которыми я общаюсь, рады мне, потому что я человек позитивный. Я всем и настроение подниму, и куда-нибудь соберу всех», - рассказала пенсионерка Татьяна Маркина.

«Каждый день в 9:00 мы выходим часа на полтора - и зимой, и летом, практически в любую погоду. Я очень плохо вижу, инвалид по зрению, поэтому придерживаюсь за соседку свою. Мы носим маски», - отметила пенсионерка Людмила Круглова.

«Никогда не жалейте о том, что случилось или случиться не может уже, лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как птицы, парили в душе», - произнесла пенсионерка Лариса Ирышкова.

Так получилась, что женщина осталась одна, ушли из жизни близкие ей люди. Но она не замкнулась и не отчаялась, а нашла друзей из проекта «Дети войны». Стала писать сценарии для различных мероприятий, викторин, тематических вечеров. Более того, она оказалась единственным пожилым добровольцем от Пензенской области на фестивале активистов в Сочи.

«Путину это движение очень нравится, и он сказал, что наше волонтерство растет в возрасте: сейчас уже не только молодежь, но и пожилые люди. А мне 79, я сижу и думаю: «Вот если бы ты знал, сколько мне лет...» - посмеялась Лариса Ирышкова.

Антонина Хлыстова в свои 82 года решила принять участие в реалити-шоу по изменению внешности. Ей досталось задание сделать на плече татуировку с изображением президента.

«Владимир Владимирович, два в квадрате - получается четыре. У меня брат Владимир, сын Владимир, первый мой поклонник - Владимир и последний - Владимир», - поделилась Антонина.

Как показывает время, многие люди преклонного возраста могут дать фору молодым в оптимизме, позитивном мышлении, что значит жить не воспоминаниями о прошлом и мечтами о мифическом будущем, а полноценно - сегодняшним днем.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А губернатора бабка набить не желает? Паёк подкинут...

Гость||

Путину это движение очень нравится, и он сказал, что наше волонтерство растет в возрасте:

Бесплатное движение всем нравится. Продолжайте двигаться бесплатно! Цены в магазах ростут, а вы бесплатно молодцы.

Гость||

Позор семьи и фамилии.

Имя: Гость
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