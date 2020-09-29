В пензенские школы и детские сады начали подавать тепло

29.09.2020 | 12:00

С понедельника, 28 сентября, в Пензе начался поэтапный пуск тепла. Уже нагрелись батареи в 6 школах, 10 детских садах.

Также тепло подали в 4 больницы, 12 поликлиник и дом ветеранов.

«Так как температурный режим в разных зданиях отличается (где-то достаточно комфортно, а где-то уже холодно), теплоноситель подается в штатном режиме в те организации, которые отправили заявки», - рассказали в пресс-службе мэрии.

28 сентября губернатор Пензенской области дал старт отопительному сезону. В жилые дома тепло начнет поступать с 5 октября.

«Не надо откладывать на последний день. Нужно осуществить запуск города Пензы и других больших городов. И не только - вся область должна приступить к началу отопительного сезона. Чтобы полностью дать тепло в жилые дома, нужно не менее 10 суток», - напомнил тогда глава региона.