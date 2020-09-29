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Общество

В пензенские школы и детские сады начали подавать тепло

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С понедельника, 28 сентября, в Пензе начался поэтапный пуск тепла. Уже нагрелись батареи в 6 школах, 10 детских садах.

Также тепло подали в 4 больницы, 12 поликлиник и дом ветеранов.

«Так как температурный режим в разных зданиях отличается (где-то достаточно комфортно, а где-то уже холодно), теплоноситель подается в штатном режиме в те организации, которые отправили заявки», - рассказали в пресс-службе мэрии.

28 сентября губернатор Пензенской области дал старт отопительному сезону. В жилые дома тепло начнет поступать с 5 октября.

«Не надо откладывать на последний день. Нужно осуществить запуск города Пензы и других больших городов. И не только - вся область должна приступить к началу отопительного сезона. Чтобы полностью дать тепло в жилые дома, нужно не менее 10 суток», - напомнил тогда глава региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Идиоты. Отопление рано пускать! Хоть на погоду смотрите коль мозгов Бог не даровал.

Гость||

Ааааа замерзаем.где отопление?включайте.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С понедельника, 28 сентября, в Пензе начался поэтапный пуск тепла.
Придурки.

Гость||

«Не надо откладывать на последний день. Нужно осуществить запуск города

А че не в июле?

Гость||

Пердюмонокль какой-то с отоплением в Пензе. У них там ломка страшная была. Вот и не выдержали. Согласно постановлению главы администрации города Пензы отопительный сезон стартовал 28 сентября.

Гость||

Гость писал(a):

Идиоты. Отопление рано пускать! Хоть на погоду смотрите коль мозгов Бог не даровал.
В детских садах и больницах холод, вот им и включили. А вам никто не собирается отопление давать, это вы идиоты, раз новость нормально прочитать не можете. Я только "за", хочу, чтобы наши детки спали в комфортных условиях в детских садах, а не с обогревателем

Гость||

Гость писал(a):

В детских садах и больницах холод
Ложь. Я сам только что из больницы. Там тепло. Даже окна в режиме микропроветривания. При этом отопления нет.

Гость писал(a):

А вам никто не собирается отопление давать
На каких простофиль это утверждение рассчитано? Каждый год обещают топить не так сильно - в результате батареи огонь в октябре и апреле. Каждый год обещают дать отопление в течение 10 дней - на деле 3 дня и батареи в квартире огонь. Я устал от этих сказок.

Гость||

Гость писал(a):

Я только "за", хочу, чтобы наши детки спали в комфортных условиях в детских садах, а не с обогревателем
Согласно Приложению N 3 к СанПиН 2.4.1.3049-13 в помещениях детских садов должна соблюдаться t° (C) — не ниже: — в приемных, игровых ясельных групповых ячеек: 22 – 24 °C; — в приемных, игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек: 21 – 23 °C; — в спальнях всех групповых ячеек: 19 – 20 °C.

Хотите сказать что у вас меньше санитарных норм?

Сейчас 29 сентября и на улице солнечно и температура воздуха +20 °C. В детских садах не может быть холодно. Это бессовестная и наглая ложь.

Имя: Гость
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