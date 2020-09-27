Стало известно, какие зеленые зоны обустроят в Пензе в ближайшее время

27.09.2020 | 13:12

В Пензе продолжат благоустраивать зеленые территории. Следующие на очереди сквер возле дворца единоборств «Воейков», а также зона отдыха в районе улицы Попова на Западной Поляне.

Об этом в субботу, 26 сентября, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Организовать сквер у дворца единоборств пензенцы просят уже давно. В 2018 году территорию около спортивного учреждения осмотрел мэр Виктор Кувайцев и предложил назвать будущую зеленую зону в честь 40-летия Первомайского района. В октябре того же года у «Воейкова» высадили аллею из 40 кедровых деревьев.

Что касается зоны отдыха в районе улицы Попова, то там планируется применить уникальные для Пензы архитектурные решения. Благодаря им в сквере можно будет гулять, заниматься спортом и проводить мероприятия для активного отдыха жителей на открытом воздухе.

Не оставят нетронутым и участок от Ленинградской до Окружной - 26 гектаров лесной чащи. По нему также предстоит продумать благоустройство. Часть насаждений вдоль дороги на улице Попова, вероятно, придется убрать. Проезжую часть хотят расширять, делать тротуар, а также парковку.