Сетевое издание|18+|Суббота|26 сен 2020|11:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе закроют для проезда транспорта улицу Перспективную

Печать

В следующее воскресенье, 4 октября, в Пензе закроется проезд по улице Перспективной, соединяющую улицы Центральную и Рябова в микрорайоне Гидрострой.

Движение транспорта будет прекращено с 7:00 до 22:00.

В Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области пояснили, что эта мера потребовалась в связи с проведением работ по переустройству теплотрассы, проходящей через автодорогу.

«Уважаемые участники дорожного движения, просим вас в указанный период выбирать маршрут движения, минуя улицу Перспективную», - обратились к автовладельцам в пресс-службе министерства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области пояснили, что эта мера потребовалась в связи с проведением работ по переустройству теплотрассы, проходящей через автодорогу.
А почему теплотрассу нельзя было переложить летом?Когда этот бардак кончиться.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте