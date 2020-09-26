В Пензе закроют для проезда транспорта улицу Перспективную

26.09.2020 | 10:49

В следующее воскресенье, 4 октября, в Пензе закроется проезд по улице Перспективной, соединяющую улицы Центральную и Рябова в микрорайоне Гидрострой.

Движение транспорта будет прекращено с 7:00 до 22:00.

В Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области пояснили, что эта мера потребовалась в связи с проведением работ по переустройству теплотрассы, проходящей через автодорогу.

«Уважаемые участники дорожного движения, просим вас в указанный период выбирать маршрут движения, минуя улицу Перспективную», - обратились к автовладельцам в пресс-службе министерства.