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Общество

В Пензе в честь Дня работников леса организовали выставку

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День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября. В 2020 году праздник пришелся на 20-е число, но официальные мероприятия по этому поводу перенесли на более позднюю дату.

В холле областной филармонии открылась выставка достижений отрасли, где собраны экспонаты разных лет. Некоторые предоставлены организациями, которых уже нет. А работы остались.

«В 70-80-х годах был лесхоз Пензенской области (р. п. Мокшан), и там мастерили изделия из дерева, был сувенирный цех. Их даже возили на экспорт и за границу. К сожалению, все распалось, но мы надеемся, что в дальнейшем это будет», - рассказала представительница Мокшанского лесничества Оксана Нелина.

Есть и раритетные экспонаты.

«У нас в регионе первое лесоустройство проводилось в 1911 году. Сохранилась книжка», - отметил директор Шемышейского лесничества Виктор Афонин.

В Пензу на выставку привезли как инструмент, который использовался в разные годы, так и продукты - дары леса.

Выставку показал первым лицам региона глава минлесхоза вместе со своими коллегами.

«На следующий год планируем приобретение в рамках проектов «Экология» и «Сохранение лесов» лесопожарной и лесопатрульной техники, усиление надзора в противопожарной сфере и за соблюдению правил по рубкам», - сообщил врио министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Чтобы было понятно, для непосвященных представители некоторых районов подготовили специальные уведомления, где иван-чай, а где калина, но тут же рядом были сплошные загадки. В миске с чем-то липким лежали маленькие шишки - в итоге точно сказать, с какого дерева сняли это яство, никто так и не смог.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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