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Общество

Пожаром на пензенской городской свалке заинтересовалась прокуратура

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В Пензе прокуратура проводит проверку соблюдения требований природоохранного законодательства и пожарной безопасности на полигоне твердых коммунальных отходов на Осенней, 1г. Земельный участок эксплуатирует ООО «Спецтранс».

Надзор установлен из-за возгорания, которое произошло 18 сентября на городской свалке, именуемой в народе Чемодановской. 23 сентября пензенцы продолжали жаловаться на горящий мусор в районе Чемодановки.

Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, открытое горение на полигоне было ликвидировано в течение суток, материальный ущерб не причинен. Ликвидируются очаги тления отходов.

«При выездной проверке совместно со специалистами территориального управления Росприроднадзора отобраны пробы атмосферного воздуха. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», - уточнила она.

25 сентября в пресс-службе регионального ГУ МЧС России пояснили, что спасатели продолжают работу по ликвидации пожара.

«Происходит очаговое горение мусора на открытой территории. В данный момент количество очагов сокращается. Проводится проливка очагов, ведутся работы по засыпке грунтом и обваловке очага. Организовано наращивание сил и средств. Привлечена тяжелая инженерная техника, техника коммунальной службы и собственника объекта.

Тушение пожара осуществляется подвозом воды. Осложняется в связи с большой глубиной залегания горючих отходов, интенсивностью тления, высоких температур, а также в связи с отсутствием источников водоснабжения, ближайший находится на расстоянии 3 км. По факту пожара проводится дознание», - отметили в пресс-службе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Пензенская прокуратура полное импотенто,всегда интересуется ,но ни когда не возбуждается.))))))))))

Гость||

а цена на проезд в 27р. уже обоснована? всё, вопросов у прокуратуры нет?

Гость||

В течение каких суток? С 18 по 23? И как же 25 продолжаются работы по ликвидации пожара?

Гость||

Почему не введено ЧС?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

прокуратура проводит проверку соблюдения требований природоохранного законодательства и пожарной безопасности
А соблюдение новой конституции проверить не хотят? Там что то про здоровую окружающую среду для граждан.

Имя: Гость
Комментарий:

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