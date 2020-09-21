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Общество

В Пензе чиновники 32 раза нарушили порядок рассмотрения заявлений

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Тянут резину, откладывают в долгий ящик, а в результате воз и ныне там - в общем, никому ничего не надо. Все это признаки нарушения чиновниками федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Конфликт интересов - обычное дело для пензенской действительности.

«Проверочные мероприятия показали, что чаще всего органами местного самоуправления допускаются нарушение сроков рассмотрения обращений, перенаправление обращений по компетенции, направление ответов, не содержащих доводов по основным вопросам заявителя, не по существу поставленных в обращении вопросов. Также имелись факты направления обращений по ошибочным адресам», - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ольга Абасова.

За 2020 год прокуратурой Ленинского района выявлено 32 нарушения закона в этой сфере. Многие чиновники привлечены к дисциплинарной ответственности, трое - к административной.

«Начальник отдела благоустройства Управления ЖКХ города Пензы, начальник управления регулирования услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Волга» - «Пензаэнерго», глава районной администрации оштрафованы на 5 000 рублей», - уточнила Ольга Абасова.

«Государево око» в лице прокуратуры продолжает неустанно надзирать за не слышащими людей чиновниками.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Да вы что, зачем наговариваете на наших чиновников. Они святые люди

Гость||

они достойные члены общества.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

оштрафованы на 5 000 рублей
ни че себе вот вы им по семейному бюджету бомбанули можно сказать что они практически банкротами стали после таких штрафов.

Гость||

Пришли сегодня с работы, а Света в Терновке нет, может главный по пензе решит вопрос, а то как детей на кормить и уроки сделать????????

Гость||

Бла-бла-бла...Кто уволен?

Гость||

Гость писал(a):

Бла-бла-бла...Кто уволен?
Да ни кто . Скоро начнётся."Местные власти в России могут наделить правом принимать программы сноса и реконструкции практически любого, а не только аварийного жилья.

Документ, предусматривающий внесение поправок в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы РФ, разработали сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. В нем говорится о необходимости комплексного развития территорий с возможностью принудительного изъятия недвижимости по всей России.

Фактически авторы законопроекта предложили дать местным властям полномочия сносить и реконструировать любые многоквартирные дома в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан». Решение о включении в программу реновации может быть принято, если идею одобряют две трети собственников или нанимателей квартир. Исключить дом из программы разрешается одной третью голосов. При этом само понятие реновации в документе не упоминается.

Предполагается, что программы реновации в регионах не потребуют расходов из федерального бюджета — финансирование должны находить местные власти."

Гость||

Они как то наказаны? Эти чиновники? Или им все позволено. Привлечение к ответственности- это ничего. Большинство- бесполезные нахлебники.

Гость||

И вы за это налоги платите.

Гость||

И вы, тоже!

Имя: Гость
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