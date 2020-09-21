В Пензе чиновники 32 раза нарушили порядок рассмотрения заявлений

21.09.2020 | 19:30

Тянут резину, откладывают в долгий ящик, а в результате воз и ныне там - в общем, никому ничего не надо. Все это признаки нарушения чиновниками федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Конфликт интересов - обычное дело для пензенской действительности.

«Проверочные мероприятия показали, что чаще всего органами местного самоуправления допускаются нарушение сроков рассмотрения обращений, перенаправление обращений по компетенции, направление ответов, не содержащих доводов по основным вопросам заявителя, не по существу поставленных в обращении вопросов. Также имелись факты направления обращений по ошибочным адресам», - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ольга Абасова.

За 2020 год прокуратурой Ленинского района выявлено 32 нарушения закона в этой сфере. Многие чиновники привлечены к дисциплинарной ответственности, трое - к административной.

«Начальник отдела благоустройства Управления ЖКХ города Пензы, начальник управления регулирования услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Волга» - «Пензаэнерго», глава районной администрации оштрафованы на 5 000 рублей», - уточнила Ольга Абасова.

«Государево око» в лице прокуратуры продолжает неустанно надзирать за не слышащими людей чиновниками.