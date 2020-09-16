9 микрорайонов Пензы на 26 часов останутся без холодной воды

16.09.2020 | 13:17

В четверг, 17 сентября, в связи с подготовкой к отопительному сезону в 9 микрорайонах Пензы отключат холодное водоснабжение.

В ООО «Горводоканал» сообщили, что на насосной станции Сурского водозабора будут заменять задвижку и запорную арматуру на разводящих сетях водоснабжения. Из-за этого ресурс перестанут подавать в микрорайоны Заря, Арбеково, Терновка, ГПЗ, Согласие, Маньчжурия, Кривозерье, Тепличный, Веселовка, частично - в Город Спутник и на Шуист.

Также под отключение попадают дома на улицах Окружной, Воронова, Кижеватова, Российской и Бийской (от моста до Южной улицы).

Воды не будет с 8:00 17 сентября до 10:00 18-го.

В центральной части города возможно пониженное давление холодного водоснабжения, добавили в пресс-службе мэрии.