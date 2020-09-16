Сетевое издание|18+|Среда|16 сен 2020|14:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

9 микрорайонов Пензы на 26 часов останутся без холодной воды

Печать

В четверг, 17 сентября, в связи с подготовкой к отопительному сезону в 9 микрорайонах Пензы отключат холодное водоснабжение.

В ООО «Горводоканал» сообщили, что на насосной станции Сурского водозабора будут заменять задвижку и запорную арматуру на разводящих сетях водоснабжения. Из-за этого ресурс перестанут подавать в микрорайоны Заря, Арбеково, Терновка, ГПЗ, Согласие, Маньчжурия, Кривозерье, Тепличный, Веселовка, частично - в Город Спутник и на Шуист.

Также под отключение попадают дома на улицах Окружной, Воронова, Кижеватова, Российской и Бийской (от моста до Южной улицы).

Воды не будет с 8:00 17 сентября до 10:00 18-го.

В центральной части города возможно пониженное давление холодного водоснабжения, добавили в пресс-службе мэрии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Центр, Бугровка и Ахуны не прикасаемы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

частично - в Город Спутник и на Шуист.
А ничего что один из них НЕ район Пензы?

Гость||

Упомянут Спутник- новость обсуждать нельзя . Модератор спит.

Гость||

Если отключают холодное то горячего так же не будет, и включат горячее дней через несколько.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.09.2020 13:41|

Упомянут Спутник- новость обсуждать нельзя . Модератор спит.

пособник госдепа!

Гость||

Модератор отсыпается после выборов.

Гость||

Гость писал(a):

Центр, Бугровка и Ахуны не прикасаемы.
У них другой, старый водозабор ,давно пора знать такие вещи.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.09.2020 14:01|

Модератор отсыпается после выборов.

Заслужил. Слава модераторам!

Гость||

Чумазые буртасы мыться не привыкли. Им что с водой, что без нее.

Гость||

За что же ты их так не любишь? Буртасов этих? Сам-то чьих холоп будешь? Мордовский, али татарский?

Гость||

Воды никакой не будет вообще ни холодной ни горячей????конкретнее можно написать было???

Гость||

Убавьте тогда в горячем кране температуру, чтоб люди могли пользоваться водой!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Убавьте тогда в горячем кране температуру
Включи мозг, горячей тоже не будет. Что по твоему должны греть будут? Воздух?

Гость||

Горводоканал только ХВС ,а ГВС это другая организация.Вот кто ГВС пусть убавит температуру воды в кране, чтоб люди пользовались!!!Договоритесь уж там наверху пожалуйста.)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте