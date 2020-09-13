Обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

13.09.2020 | 12:27

В воскресенье, 13 сентября, в региональном оперативном штабе подтвердили 85 новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Большинство (62) зараженных выявили в Пензе. 8 инфицированных являются жителями Заречного, 3 - Кузнецкого района, 3 - Городищенского.

По 2 пациента прибавилось в Лунинском, Колышлейском, Мокшанском районах. По 1 – в Нижнеломовском, Иссинском, Сосновоборском.

Среди заразившихся есть 5 детей. Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили двум пятилетним малышам, ребятам 6 и 9 лет, а также 16-летнему подростку. Общее число инфицированных несовершеннолетних в регионе составило 486.

Всего с начала эпидемии вирус выявили у 9 296 человек. 8 245 пациентов выздоровели, 117 скончались.