Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 сен 2020|13:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

Печать

В воскресенье, 13 сентября, в региональном оперативном штабе подтвердили 85 новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Большинство (62) зараженных выявили в Пензе. 8 инфицированных являются жителями Заречного, 3 - Кузнецкого района, 3 - Городищенского.

По 2 пациента прибавилось в Лунинском, Колышлейском, Мокшанском районах. По 1 – в Нижнеломовском, Иссинском, Сосновоборском.

Среди заразившихся есть 5 детей. Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили двум пятилетним малышам, ребятам 6 и 9 лет, а также 16-летнему подростку. Общее число инфицированных несовершеннолетних в регионе составило 486.

Всего с начала эпидемии вирус выявили у 9 296 человек. 8 245 пациентов выздоровели, 117 скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

В других районах не болеют? Названы всегда ближайшие районы к Пензе: Бессоновка,Лунино, Городище,Мокшан. Не видно Спасска, Земетчино,М.Сердобы,Неверкино или до окраин области не доходит?

Гость||

Почему молчит Никишин?

Гость||

На окраинах области всегда или нет ничего или по 1-2 человека максимум. Как будто, эти заболевшие люди не общаются и у них нет семей. Там где один, должны быть ещё по крайней мере человека 2-3 зараженных родственников, друзей и т.п. А их, как будто, нет. Странно это всё...

Гость||

Там где один, должны быть ещё по крайней мере человека 2-3 зараженных родственников, друзей и т.п. А их, как будто, нет. Странно это всё

Ну почему же? Лисина одна болела. Муж был здоров.

Гость||

И где они его только в Пензе и как находят?

Гость||

В 6ой кардиология

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте