Обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

В воскресенье, 13 сентября, в региональном оперативном штабе подтвердили 85 новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.
Большинство (62) зараженных выявили в Пензе. 8 инфицированных являются жителями Заречного, 3 - Кузнецкого района, 3 - Городищенского.
По 2 пациента прибавилось в Лунинском, Колышлейском, Мокшанском районах. По 1 – в Нижнеломовском, Иссинском, Сосновоборском.
Среди заразившихся есть 5 детей. Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили двум пятилетним малышам, ребятам 6 и 9 лет, а также 16-летнему подростку. Общее число инфицированных несовершеннолетних в регионе составило 486.
Всего с начала эпидемии вирус выявили у 9 296 человек. 8 245 пациентов выздоровели, 117 скончались.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
В других районах не болеют? Названы всегда ближайшие районы к Пензе: Бессоновка,Лунино, Городище,Мокшан. Не видно Спасска, Земетчино,М.Сердобы,Неверкино или до окраин области не доходит?