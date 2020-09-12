В Пензенской области подтверждено 90 новых случаев коронавируса

12.09.2020 | 11:07

В субботу, 12 сентября, стало известно о 90 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Пензенской области насчитывается 9 211 заболевших.

8 234 пациента успешно побороли болезнь, 45 человек выписались из учреждений здравоохранения накануне, 11 сентября.

В тот же день поступило сообщение, что от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, скончался 80-летний мужчина. Он стал 117-й жертвой COVID-19.