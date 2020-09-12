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Общество

В Пензенской области подтверждено 90 новых случаев коронавируса

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В субботу, 12 сентября, стало известно о 90 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Пензенской области насчитывается 9 211 заболевших.

8 234 пациента успешно побороли болезнь, 45 человек выписались из учреждений здравоохранения накануне, 11 сентября.

В тот же день поступило сообщение, что от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, скончался 80-летний мужчина. Он стал 117-й жертвой COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Заболевает больше, чем выздоравливает. Это означает прирост.

Гость||

Нужно как в Туркменистане: за разговоры о вирус и за ношение масок штрафуют

Гость||

Опять падение? Непорядок! Этак мы никогда карантин не введем!

Гость||

А ты думаешь их просто так чурками называют?

Гость||

Посмотрим какое количество после выборов будет

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Заболевает больше, чем выздоравливает. Это означает прирост.
Это не болезнь, а адаптация. Таков процесс жизни примата на Земле.

Вас зачморили психическими атаками в СМИ

Имя: Гость
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