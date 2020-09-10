В центре Пензы горожан призвали отказаться от вредных привычек

10.09.2020 | 19:39

Отказ от алкоголя пропагандируют те, кто вышел на улицу Московскую, чтобы и другие пензенцы отказались от вредных привычек. В центре города активисты раздавали листовки, а медики приглашали всех желающих проверить свое здоровье.

За пять минут можно было измерить уровень холестерина и сахара в крови, встать на весы и сопоставить вес с ростом, чтобы понять, нет ли склонности к ожирению, и получить рекомендации врача.

Быстро и удобно, оценили те, у кого нет времени ходить по поликлиникам.

«Редко бываю. Ленивая такая», - призналась жительница Пензы Галина Караваева.

Для наглядности рядом разместили объемные изображения внутренних органов, подверженных длительному воздействию алкоголя и табака. Взрослым жутко, а детям интересно.

Медики говорили не только о здоровье физическом, но и психическом: как понять, где заканчивается норма и начинается отклонение.

«В чем отличается алкоголик от выпивающего человека? Выпивающий иногда по праздникам человек знает меру, он может после первой рюмки сказать нет», - пояснил психолог областной наркологической больницы Дмитрий Ларионов.

«Я отношусь к этой акции очень положительно, потому что сам веду трезвый, здоровый образ жизни и агитирую за это», - рассказал житель Пензы Валерий Лагодинский.

Медики говорят, что смерть по вине алкоголя регистрируется в случаях убийства, отравления или аварии, а вот статистики гибели человека из-за длительного употребления горячительных напитков, когда отказывают органы, нет. А ведь вредная привычка может привести к онкологическим заболеваниям, болезням системы кровообращения, желудочно-кишечного тракта.