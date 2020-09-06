Штат пензенских школ укомплектован не полностью

06.09.2020 | 14:44

Во вторник, 1 сентября, в Пензенской области учебный год начали 306 школ, 34 средние профессиональные образовательные организации и 8 высших учебных заведений.

Согласно данным, обнародованным Пензастатом, в июне 2020 года численность работников сферы образования составила 38 400 человек.

Средняя зарплата пензенского учителя равняется 29 283 рублям. Сотрудники учреждений общего образования зарабатывают 27 456 рублей.

Перед началом учебного года в школах региона были вакантны 226 мест учителя. В другие образовательные организации требовались 33 работника.