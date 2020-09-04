В Пензе росгвардейцы будут три дня следить за порядком на торжествах

04.09.2020 | 15:16

Бойцы Росгвардии обеспечат безопасность горожан во время праздничных мероприятий 4, 5 и 6 сентября. Для этого задействуют около 100 человек.

Маршруты экипажей вневедомственной охраны будут проходить в максимальной близости к площадкам, где организуют культурно-развлекательные мероприятия. Следить за общественным порядком выйдут также пешие патрули ОМОН и полиции.

Стоит напомнить, что для пензенцев по случаю Дня города приготовили массу интересного. Главные торжества состоятся в субботу, 5 сентября. Тогда же люди смогут воочию полюбоваться отремонтированным фонтаном.