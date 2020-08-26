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Культура

Афиша праздничных мероприятий на День города

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357-летие Пензы будет отмечаться три дня. С полным списком мероприятий, запланированных с 4 по 6 сентября, вы можете ознакомиться на этой странице.

4 СЕНТЯБРЯ

Крепостной вал

11:00 — открытие после реконструкции

Сквер «Копилка пословиц», улица Московская

12:00–20:00 — выставка изделий народных промыслов

Улица Московская, сквер им. В. Г. Белинского

16:00–22:00 — фестиваль-выставка авторского и крафтового пивоварения «Summer Craft Fest - SUMMBEER 2020»

Театральная площадь

17:00–20:00 — кавер-фестиваль

Сквер им. Дениса Давыдова

17:00–19:00 — фестиваль «Музыка улицам города»

Администрация г. Пензы

17:30 — вручение знаков «Почетный гражданин города Пензы» и концерт Государственного академического симфонического оркестра г. Ульяновска

5 СЕНТЯБРЯ

Сквер им. Дениса Давыдова

12:00–15:00 — фолк-парад

12:00–20:00 — литературный привал

17:30–10:00 — парад оркестров

Улица Московская

12:00–18:00 — детский вернисаж

Театральная площадь

12:00–21:00 — гастрофест

Улица Московская, сквер им. В.Г. Белинского

12:00–20:00 — фестиваль-выставка авторского и крафтового пивоварения «Summer Craft Fest - SUMMBEER 2020»

Набережная реки Суры

11:00–22:00 — молодежный фестиваль «Сура-фест»

19:00–22:00 — молодежный open-air

22:00 — праздничный фейерверк

Сквер «Копилка пословиц»

10:00–15:00 — фестиваль сладостей

12:00–20:00 — выставка изделий народных промыслов

16:00–19:00 — парад национальной кухни

17:00–18:00 — презентация национальных автономий «Пензенский хоровод»

Фонтанная площадь

14:00–20:30 — гала-концерт кавер-фестиваля

20:30 — торжественное открытие фонтана после реконструкции

21:00 — концерт Burito

Малая сцена у ТЦ «Пассаж»

14:00–20:00 — фестиваль «Пенза театральная»

Улица Московская

18:00–18:40 — парад колясок

Площадь имени В. И. Ленина

12:00–19:30 — фестиваль «Город детства»

13:00 — акция «В ожидании чуда»

15:00–16:30 — фестиваль «Край талантов»

19:30–22:00 — фестиваль уличного кино

Усадьба ветеринарного врача Михалькова (Чкалова, 2)

14:00–18:00 — «Том Сойер Фест Пенза»

ТЦ «Арбат»

13:00–18:00 — интерактивный фотопроект «Лица счастливых людей»

Улица К. Маркса, 2а

14:00, 17:00 — экскурсия «История Любви»

Сквер рядом с домом на Свердлова, 46

15:00 — экскурсия «Пензенское узорочье»

6 СЕНТЯБРЯ

Олимпийская аллея

10:00–12:00 — благотворительный велозаезд

12:00–15:00 — туристический семейный квест

Театральная площадь

12:00–21:00 — гастрофест

Площадь имени В. И. Ленина

13:00–17:00 — гала-концерт областного фестиваля «Сурская гармонь»

Улица Московская

Выставка-продажа изделий народных промыслов

Улица Московская, сквер им. В.Г. Белинского

13:00–20:00 — фестиваль-выставка авторского и крафтового пивоварения «Summer Craft Fest - SUMMBEER 2020»

Сквер им. Дениса Давыдова

16:00–18:00 — сквер им. Дениса Давыдова — фестиваль «Музыка улицам города»

Усадьба ветеринарного врача Михалькова (Чкалова, 2)

14:00–18:00 — «Том Сойер Фест Пенза»

ТЦ «Арбат»

13:00–18:00 — интерактивный фотопроект «Лица счастливых людей»

Улица Московская, 1а

14:00, 17:00 — экскурсия «Мистическая Пенза»

Сквер рядом с домом на Свердлова, 46

15:00 — экскурсия «Пензенское узорочье»

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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