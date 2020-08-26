Афиша праздничных мероприятий на День города

357-летие Пензы будет отмечаться три дня. С полным списком мероприятий, запланированных с 4 по 6 сентября, вы можете ознакомиться на этой странице.
4 СЕНТЯБРЯ
Крепостной вал
11:00 — открытие после реконструкции
Сквер «Копилка пословиц», улица Московская
12:00–20:00 — выставка изделий народных промыслов
Улица Московская, сквер им. В. Г. Белинского
16:00–22:00 — фестиваль-выставка авторского и крафтового пивоварения «Summer Craft Fest - SUMMBEER 2020»
Театральная площадь
17:00–20:00 — кавер-фестиваль
Сквер им. Дениса Давыдова
17:00–19:00 — фестиваль «Музыка улицам города»
Администрация г. Пензы
17:30 — вручение знаков «Почетный гражданин города Пензы» и концерт Государственного академического симфонического оркестра г. Ульяновска
5 СЕНТЯБРЯ
Сквер им. Дениса Давыдова
12:00–15:00 — фолк-парад
12:00–20:00 — литературный привал
17:30–10:00 — парад оркестров
Улица Московская
12:00–18:00 — детский вернисаж
Театральная площадь
12:00–21:00 — гастрофест
Улица Московская, сквер им. В.Г. Белинского
12:00–20:00 — фестиваль-выставка авторского и крафтового пивоварения «Summer Craft Fest - SUMMBEER 2020»
Набережная реки Суры
11:00–22:00 — молодежный фестиваль «Сура-фест»
19:00–22:00 — молодежный open-air
22:00 — праздничный фейерверк
Сквер «Копилка пословиц»
10:00–15:00 — фестиваль сладостей
12:00–20:00 — выставка изделий народных промыслов
16:00–19:00 — парад национальной кухни
17:00–18:00 — презентация национальных автономий «Пензенский хоровод»
Фонтанная площадь
14:00–20:30 — гала-концерт кавер-фестиваля
20:30 — торжественное открытие фонтана после реконструкции
21:00 — концерт Burito
Малая сцена у ТЦ «Пассаж»
14:00–20:00 — фестиваль «Пенза театральная»
Улица Московская
18:00–18:40 — парад колясок
Площадь имени В. И. Ленина
12:00–19:30 — фестиваль «Город детства»
13:00 — акция «В ожидании чуда»
15:00–16:30 — фестиваль «Край талантов»
19:30–22:00 — фестиваль уличного кино
Усадьба ветеринарного врача Михалькова (Чкалова, 2)
14:00–18:00 — «Том Сойер Фест Пенза»
ТЦ «Арбат»
13:00–18:00 — интерактивный фотопроект «Лица счастливых людей»
Улица К. Маркса, 2а
14:00, 17:00 — экскурсия «История Любви»
Сквер рядом с домом на Свердлова, 46
15:00 — экскурсия «Пензенское узорочье»
6 СЕНТЯБРЯ
Олимпийская аллея
10:00–12:00 — благотворительный велозаезд
12:00–15:00 — туристический семейный квест
Театральная площадь
12:00–21:00 — гастрофест
Площадь имени В. И. Ленина
13:00–17:00 — гала-концерт областного фестиваля «Сурская гармонь»
Улица Московская
Выставка-продажа изделий народных промыслов
Улица Московская, сквер им. В.Г. Белинского
13:00–20:00 — фестиваль-выставка авторского и крафтового пивоварения «Summer Craft Fest - SUMMBEER 2020»
Сквер им. Дениса Давыдова
16:00–18:00 — сквер им. Дениса Давыдова — фестиваль «Музыка улицам города»
Усадьба ветеринарного врача Михалькова (Чкалова, 2)
14:00–18:00 — «Том Сойер Фест Пенза»
ТЦ «Арбат»
13:00–18:00 — интерактивный фотопроект «Лица счастливых людей»
Улица Московская, 1а
14:00, 17:00 — экскурсия «Мистическая Пенза»
Сквер рядом с домом на Свердлова, 46
15:00 — экскурсия «Пензенское узорочье»
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.