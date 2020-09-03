В Пензе рассказали, какие развлечения ждут горожан на «Сура Fest»

03.09.2020 | 18:13

Проехать по участку улицы Урицкого около «Ростка» в субботу, 5 сентября, автомобилисты не смогут: с 8:00 движение перекроют. На набережной и в сквере рядом пройдет «Сура Fest».

«Если вы молоды, креативны, то этот фестиваль - прямо для вас! Здесь и показ молодежной моды, и open-air», - рассказала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Фестиваль молодежной культуры «Сура Fest» традиционный, но в таком масштабном формате состоится впервые. Организаторы обещают, что гостям будет на что посмотреть, да и себя показать.

«У нас более 80 участников на соревнованиях по автозвуку со всей Центральной России, среди которых самый громкий - трактор. На фестивале будет установлен рекорд Книги рекордов Гиннеса. Вы увидите все сами - в 13:00 в субботу», - отметил организатор фестиваля Максим Дуплин.

В сквере установят куб, каждую из сторон которого разрисуют художники - и приглашенные из других городов, и местные.

«У нас можно принять участие в таких блоках, как стритбол-чемпионат, брейк-данс-батл, с детьми можно принять участие в конкурсе рисунков мелом», - пояснил Максим Дуплин.

«Гость проекта - DJ Солнце, наша землячка. Она приедет и начнет свое выступление в 21:00. А в 22:00 с другой стороны Суры, с улицы Злобина, - праздничный фейерверк», - сообщила Вера Фейгина.