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Общество

В Пензе рассказали, какие развлечения ждут горожан на «Сура Fest»

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Проехать по участку улицы Урицкого около «Ростка» в субботу, 5 сентября, автомобилисты не смогут: с 8:00 движение перекроют. На набережной и в сквере рядом пройдет «Сура Fest».

«Если вы молоды, креативны, то этот фестиваль - прямо для вас! Здесь и показ молодежной моды, и open-air», - рассказала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Фестиваль молодежной культуры «Сура Fest» традиционный, но в таком масштабном формате состоится впервые. Организаторы обещают, что гостям будет на что посмотреть, да и себя показать.

«У нас более 80 участников на соревнованиях по автозвуку со всей Центральной России, среди которых самый громкий - трактор. На фестивале будет установлен рекорд Книги рекордов Гиннеса. Вы увидите все сами - в 13:00 в субботу», - отметил организатор фестиваля Максим Дуплин.

В сквере установят куб, каждую из сторон которого разрисуют художники - и приглашенные из других городов, и местные.

«У нас можно принять участие в таких блоках, как стритбол-чемпионат, брейк-данс-батл, с детьми можно принять участие в конкурсе рисунков мелом», - пояснил Максим Дуплин.

«Гость проекта - DJ Солнце, наша землячка. Она приедет и начнет свое выступление в 21:00. А в 22:00 с другой стороны Суры, с улицы Злобина, - праздничный фейерверк», - сообщила Вера Фейгина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В сквере установят куб, каждую из сторон которого разрисуют художники - и приглашенные из других городов, и местные.
А церковь на Советской площади они могут разрисовать бесплатно?

Стены штукатурили конкурсанты и этих по халявке можно припахать...

Гость||

ЖИВУ ПО СОСЕДСТТВУ

penzainform.ru писал(a):

- отметил организатор фестиваля Максим Дуплин.
Это ещё,что за дурик.И с какого перекроют улицу?

Гость||

Отлично, вставайте в очередь на ИВЛ.

Гость||

Точно, заранее надо записываться. Количество заболевших растет, а тут такой развлекунчик устраивают. Плотненько будет народ тусоваться.Искусственный отбор в действии.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Гость проекта - DJ Солнце, наша землячка.
Дырявый мужик и сосущий конь,ещё и розовое нечто.Это не область,а площадь ЛГБТ.

Гость||

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВОВАН-ТРАКТОРИСТ МОЛОДЧИК.КАК ТРАКТОРИСТА,ВСЕМ СОВЕТУЮ.БЕЗ НЕРВОВ,БЫСТРО И САМОЕ ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВЕННО ДЕЛАЕТ СВОЮ РАБОТУ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Гость проекта - DJ Солнце,
Лучше Пенкина,он тоже земляк.Да и коня с дырявым попробует.

Имя: Гость
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